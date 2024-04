L'obra dels pisos a la Borda Nova finalitza a la tardor del 2025

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les obres del primer edifici de pisos a preu assequible a la Borda Nova acabaran a la tardor del 2025. Així ho ha anunciat avui Guillem Casal, portaveu del Govern, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. El termini d'execució d'obres està, segons ha assegurat, en consonància amb la previsió. Així, el Govern ha convocat el concurs públic per a seleccionar un arquitecte per a redactar i dirigir el projecte del segon edifici d’habitatges de lloguer a preu assequible a la Borda Nova, un bloc que se sumarà al que s’està aixecant actualment amb 44 pisos en una parcel·la cedida pel comú d'Andorra la Vella, entre el carrer Terra Vella i el passatge Borda Nova. Així ho ha anunciat avui en la roda de premsa posterior al consell de ministres Guillem Casal, portaveu del Govern, fixant com a objectiu disposar d'un parc públic d'uns 300 pisos. El concurs és de caràcter nacional amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària i els interessats han de presentar la seva candidatura fins al 31 de maig a contractacio.govern.ad/SLE_Internet.