El Diari potencia l’aposta a internet amb una nova web i plataforma de vídeo

detail.info.publicated Redacció / Andorra la vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Diari d’Andorra estrena nova web i plataforma de vídeo. La capçalera degana del periodisme andorrà potencia la seva aposta a internet amb una oferta que es presenta aquesta setmana als internautes en què, sense renunciar als trets identitaris del rotatiu fundat el 1991, es fa un pas més endavant a la recerca de la millor experiència per al lector.

La facilitat de lectura, la flexibilitat en la presentació dels continguts, l’equilibri entre text, imatge i streaming, la reducció del temps de càrrega o l’optimització del posicionament SEO són algunes de les millores introduïdes a diariandorra.ad. L’evolutiu no seria possible sense un nou disseny funcional i intuïtiu en què preval l’accés ràpid i fàcil als continguts. “Es tracta que el producte sigui recognoscible des de qualsevol de les plataformes en què es consumeixi”, afirma el director general de Premsa Andorrana, SA (Premandsa), Ignasi de Planell, que apunta que el manteniment del lideratge en els mitjans de comunicació exigeix reforçar l’experiència multicanal i els continguts audiovisuals.

La interacció amb el lector i la possibilitat d’opinar sobre els continguts del Diari es manté i s’enriqueix amb una plataforma de comentaris d’accés lliure, però moderada, que incorpora la possibilitat d’adjuntar imatges o fins i tot gifs. Per fer possible l’evolució, el Diari referma l’aliança amb Hiberus, un grup que serveix capçaleres de referència com, per exemple, La Vanguardia, El Mundo, Clarín, Mundo Deportivo o Corriere della Sera. La incorporació del programa de gestió de continguts informatius Xalok, el CMS líder en mitjans digitals usat per més de 2.500 editors i que serveix mensualment 1.500 milions de pàgines, reforça l’ecosistema digital.

La darrera de les grans remodelacions, que va suposar l’inici de la col·laboració amb Hiberus, data del maig del 2016, en què aprofitant les bodes de plata del Diari es va llançar la nova web, que representava un salt qualitatiu. Des de llavors s’ha informat onze milions i mig d’usuaris i s’han servit 161 milions de pàgines amb una mitjana per sessió de 6 minuts i 23 segons, unes xifres que refermen en l’àmbit digital el lideratge exercit pel suport paper des de la creació del rotatiu, el 1991.

El 2022 el Diari va apostar obertament pel vídeo amb el llançament de Diari TV, una plataforma audiovisual destinada tant a donar difusió als programes d’informatius i entreteniment propis com a difondre els principals continguts informatius en streaming. S’hi emeten les rodes de premsa del consell de ministres i d’altres compareixences de l’executiu, les sessions del Consell i les rodes de premsa dels grups parlamentaris, sessions dels comuns d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Encamp i la Massana, conferències o presentacions d’institucions o la societat civil i transmissions esportives com els partits de la Lliga nacional de futbol.

La nova plataforma OTT (sigles en anglès d’Over The Top) del Diari que optimitza la transmissió de continguts a través dels dispositius mòbils seguint el model de Netflix, HBO o Apple. La nova plataforma serà el canal de difusió de programes propis com les entrevistes Parlem-ne i ADN i l’espai d’humor AND N’AND amb l’espai de la Federació Andorrana de Futbol Tot Lliga o documentals externs.