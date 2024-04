Denuncien un frau que ha deixat ‘tirats’ obrers peruans

Van arribar a Andorra amb la promesa d’una feina a la construcció, els van fer pagar el passatge d’avió amb “sobrepreu” i quan han arribat al Principat l’empresa contractant els ha deixat abandonats i no hi ha feina per a ells. Així que ara estan vivint dels diners que els envien els familiars des del país d’origen. És el que relata Lorenzo Castillo, president de l’Associació de Residents Peruans, que apunta que ha tractat amb una desena d’afectats, que són els que han acudit a l’entitat a denunciar el cas, però que calcula que els perjudicats poden ser una cinquantena i que han arribat en diferents grups. Castillo va assegurar que han reunit “proves” i que traslladaran els fets al Raonador del Ciutadà i demanaran trobar-se amb la ministra d’Economia i Habitatge, Conxita Marsol.

“Han arribat amb la il·lusió de treballar, d’ajudar les famílies i el treball no existeix”, va lamentar Castillo. Alguns ja haurien arribat al febrer i també en algun cas l’empresa, tot i que se n’ha desentès, sí que els ha facilitat un lloc on viure. D’altres ho estan fent en cases de coneguts o familiars establerts a Andorra. Es tracta novament de la fórmula d’una empresa radicada a Andorra que contacta amb una peruana per portar operaris, però no és cap de les que s’han vist implicades en anteriors casos d’abusos, segons Castillo, que no va dubtar a titllar el cas de “tràfic de persones”. El Govern eliminarà els permisos de desplaçats per tallar les situacions d’abús.