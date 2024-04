Més adults afectats per transtorns mentals

El cap del servei de salut mental, Carlos Mur, va explicar ahir que durant l’any 2023 “s’ha notat un canvi de tendència” en l’edat dels pacients de l’àrea de salut mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). Actualment, són els adults d’entre 50 i 55 anys els que més freqüenten les consultes. Entre l’any 2021 i el 2022 l’increment es va notar en els adolescents, “però ara això ha canviat i crida l’atenció”, va detallar Mur, que va afegir que aquesta situació és deguda que “estem rebent l’impacte de la pandèmia i la postpandèmia”, afegit al fet que a dia d’avui cada vegada hi ha més persones adultes que pateixen “problemes de salut com dolors crònics”. A les causes també es poden sumar els “factors psicosocials” derivats de “situacions econòmiques o familiars”. El president del Col·legi de Metges d’Andorra, Albert Dorca, va afegir que “ara tenim dades sobre l’increment en l’afectació, no hem d’oblidar que la salut mental repercuteix a tots els nivells de la societat”.

Carlos Mur, Cap de servei de salut mental

“En el petit univers del SAAS”, com el denomina Mur, durant l’any 2023 es va atendre 4.100 pacients. Aquesta xifra es va incrementar significativament respecte a l’any 2022, en què se’n van atendre 3.600. El nombre de consultes a facultatius siguin psiquiatres o psicòlegs clínics també es va incrementar de forma notòria, ja que durant l’any passat se’n van realitzar 42.933, mentre que el 2022 van ser 39.200.

Albert Dorca, President del Col·legi de Metges

D’altra banda, el cap de servei de salut mental va manifestar que des que els psicòlegs poden estar convencionats a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) el servei de salut mental del SAAS “ha notat una mica l’impacte en les llistes d’espera”, però va afirmar que encara queda “molt camí per recórrer abans de notar-ho de forma significativa”. A més, Mur va posar sobre la taula que es preveu que cap al mes de novembre ja estiguin operatives les noves instal·lacions del carrer Josep Viladomat.

Aquestes declaracions es van fer abans d’iniciar-se la xerrada Sense salut mental no hi ha salut, en la qual es va explicar que “la salut ha d’estar present en totes les decisions polítiques” per buscar estratègies “per millorar el nostre benestar”. L’addicció a la tecnologia també va estar en l’ordre del dia. Finalment, Dorca va valorar de forma positiva el pacte d’estat de salut i comentar que “encara queda feina per arribar a una idea que sigui vàlida els pròxims 15 o 20 anys”.