El debat d’orientació política se celebrarà del 12 al 14 de juny

Les dates de celebració del primer debat d’orientació política d’aquesta legislatura ja estan clares i seran de dimecres 12 a divendres 14 de juny.

Com és costum, serà el cap de Govern, Xavier Espot, qui l’obri, intervenint sense límit de temps el dimecres 12. El torn d’intervenció dels grups parlamentaris i el conseller no adscrit serà dijous 13 de juny. Quan acabin les intervencions s’obrirà un termini perquè els grups parlamentaris presentin les seves propostes de resolució. Finalment, el divendres 14 es procedirà a efectuar la votació de les propostes de resolució.

Durant la junta de presidents d’ahir també es va acordar que serà la comissió legislativa d’Economia la que tractarà a partir d’ara tots els temes en matèria d’habitatge, per això serà aquesta la que decidirà la data de compareixença de l’encara president de l’Institut Nacional de l’Habitatge, Josep Maria Pla -que dimitarà després-, que va demanar poder intervenir davant la comissió per explicar els acompliments de l’institut durant l’any passat, així com els projectes en curs.

Durant la roda de premsa posterior a la junta, la subsíndica general, Sandra Codina, va preferir no contestar quan se li va demanar la seva opinió amb referència al judici de Carine Montaner al·legant que “no puc fer aquestes declaracions”.