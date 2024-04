La davallada de les vendes de cotxes nous no inquieta el sector

“Hi ha una evidència que està costant vendre”, va destacar ahir el recentment nomenat president de de l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA), en relació a la ciguda en picat que van patir les vendes de turismes nous el mes passat. Aquest fet, segons els professionals del sector, es deu a la pujada de preus dels automòbils des de la covid-19 i per les incerteses que hi ha actualment sobre el combustible tradicional, pel qual es crea una “confusió perquè, per exemple, no saps si d’aquí a 15 anys podràs entrar a Barcelona per les emissions”, va argumentar Betriu. Tampoc hi ajuden els alts preus de lloguer dels habitatges, perquè “això fa que la gent s’ho pensi dues vegades a comprar”, va afegir.

Però encara que sembli contradictori, el descens de les matriculacions no preocupa excessivament lals importadors. Les matriculacions acumulades des del mes de gener fins al març van patir una davallada d’un 15,5% en comparació amb el mateix període del 2023, mentre que les vendes de cotxes durant el març van caure un 35%, un percentatge molt gran en comparació amb l’històric. Des de l’AIVA consideren que les xifres no són crítiques perquè hi ha una enorme dependència de les empreses distribuïdores.

“El mercat d’Andorra és d’un volum petit en comparació amb els països veïns perquè depenem de les empreses de logística i transports”, va afirmar Betriu. “Tots els cotxes de fora venen en vaixell i això fa que no arribin de manera regular”, va remarcar el dirigent de l’entitat. Això explicaria la baixada de les matriculacions, ja que en el primer quadrimestre d’enguany se’n van efectuar 871, per les 1.031 que hi va haver durant el mateix període de l’any anterior. Per aquest motiu, va precisar que “pot ser que s’acumulin perquè dins de la indústria internacional hi ha moviments entre els grups empresarials i pot ser que en un mes no t’arribi cap cotxe”. Aquest fet fa alentir la distribució i, per això, el president va acabar agregant que les dades no són del tot representatives perquè “no es poden agafar un parell de mesos”.

Pel que fa als vehicles elèctrics, durant el mes de març se’n van matricular sis, mitja dotzena menys que en el mateix mes de l’any anterior. De moment, el pla Engega encara no s’ha fet públic i els concessionaris n’estan a l’espera. Enguany aquest programa –que impulsa el Govern per fomentar les compres de models elèctrics, per desballestar un vehicle associat a aquesta compra, per desballestar un vehicle associat a la compra d’un vehicle nou energèticament eficient o per desballestar un vehicle no associat a la compra d’un vehicle nou– encara no s’ha anunciat i les empreses concessionàries ho esperen amb candeletes. Bàsicament perquè sense els ajuts que atorga l’executiu, els vehicles que funcionen sense combustible no tenen tanta sortida, tal com van explicar alguns dels concessionaris consultats per aquest mitjà de comunicació. La majoria d’aquests van comentar que encara no tenen notícies de quan es publicarà, però que ha de ser aviat. “És qüestió de poc temps”, va detallar el president de l’AIVA. “Ens interessa abans de l’estiu perquè baixen molt les vendes durant aquesta època”, va afegir Betriu. De fet, l’any passat els ajuts econòmics per la mobilitat es van obrir a principi del mes de març, concretament el dia 9. Des de l’AIVA esperen que la convocatòria sigui aviat perquè “sense aquest pla no hi ha vendes, només n’hi ha quan hi ha el pla”, va assegurar el responsable de l’associació, que va afegir: “Fora del pla el vehicle elèctric és molt car.” Malgrat que aquests turismes actualment no són molt demandats encara, Betriu va especificar que el pla Engega pot suposar un “revulsiu”.

“El client se’n beneficia perquè sense ajuda és difícil de vendre”, van destacar des del concessionari Toyota Motors. També es van mostrar en aquesta línia des de l’Auto Centre Principat Hyundai i a Auto-Selecció Ford. “Quan no hi ha els ajuts les vendes cauen bastant”, van especificar des de la Hyundai.

Segons aquests concessionaris ja hi ha gent que s’ha interessat pels cotxes elèctrics i els híbrids endollables, tot i que també van assegurar que no ha estat en massa. “Tenim una llista d’unes quatre o cinc persones que si hi hagués l’ajuda els comprarien”, van indicar des de la Toyota. “La gent ens pregunta pels ajuts”, van relatar des de l’Auto-Selecció Ford.

De totes maneres, encara hi ha clients reticents a adquirir-los, tal com van assegurar els diferents centres de venda del país. Un dels arguments són els dubtes que generen els punts de subministrament de recàrregues i sobretot la capacitat d’autonomia de què disposen les bateries, encara de pocs quilòmetres.