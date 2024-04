La CASS situa en els 6 milions la negligència acumulada des del 1968

detail.info.publicated Dani silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

5,993 milions d'euros. Aquesta és la xifra que la nova direcció de la CASS ha calculat que suposa el forat de les pensions d'invalidesa del grup 1, aquelles compatibles amb el treball, des dels seus inicis l'any 1968. Entre març del 2021 i febrer d'aquest any, la xifra s'arrodoneix en els 1,065 milions d'euros.

"És un error continuat de la CASS", ha dit avui el president de la CASS, Marc Galabert, en la seva compareixença i la del director de la parapública, Josep Escoriza, en el consell general. La compareixença s'ha dividit en dues parts, primer la presentació de l'estudi forensic de Deloitte i després el mateix cribratge de la CASS per descobrir quina ha sigut la quantitat total dels sobrepagaments.

L'estudi de Deloitte pivota sobre si l'operativa de les pensions era correcte i les principals conclusions que s'extreuen és que hi havia una manca de control per falta de priorització i mitjans humans, a més d'un desconeixement de la magnitud de la incorrecció. Per dur a terme l'estudi, que comprèn entre el 2016 i el 2023, Deloitte va fer 18 entrevistes a 13 tècnics i treballadors, 14 entrevistes a 10 persones de l'equip directiu i 12 a 11 consellers i exconsellers, inclosos tres expresidents. L'anàlisi també confirma que des de l'equip directiu i el consell d'administració els entrevistats manifesten no conèixer el funcionament de l'operativa, una premissa que no consta en les actes fins a l'agost del 2024.

Compareixença de Marc Galabert i Josep Escoriza

Els primers fets que van fer saltar les alarmes es van produir l'any 2021 arran d'unes revisions manuals d'un empleat de l'àrea de pensions en què, en una setmana, va analitzar les casuístiques de 525 pensionistes (de l'entorn de 1.200) i va detectar 105 casos amb irregularitats, fets que suposen un 20% d'incidència. Dels 105, és van regularitzar només 34, ja que, "segurament eren aquelles amb evidències molt flagrants", ha dit Escoriza. Tanmateix, el director ha expressat que es van procedir "a determinar les regularitzacions de les més flagrants, però no sabem per què eren 34 i no 35 perquè no hi ha cap document que n'expliqui els motius".