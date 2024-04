Casal defensa la constitucionalitat de la nova llei de l'habitatge

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

"El Govern quan impulsa un projecte de llei sempre s'assessora jurídicament". Així ha defensat Guillem Casal la constitucionalitat del nou projecte de llei de l'habitatge que va anunciar l'executiu la setmana passada i que les immobiliàries i propietaris van apuntar que no era constitucional, sobretot pel punt que obliga a cedir temporalment els pisos buits per destinar-los al mercat de lloguer. Casal ha recordat que "la titularitat dels pisos sempre és dels propietaris i seran ells els que cobrin les rendes mentre duri la cessió".

D'altra banda, el ministre Portaveu ha opinat que Andorra Endavant i el PS van abandonar la taula de negociació "per una qüestió de forma, no de fons", i que "potser" els dos partits estaven d'acord amb l'escrit, però no amb la manera d'actuar de l'executiu. Per tant, "el Govern té la mà estesa per continuar treballant amb tots els grups parlamentaris", ha rematat Casal.