Atorgada la beca per docents de segona ensenyança per a anar als Estats Units

El Govern ha atorgat la beca per al programa Estudi dels instituts dels Estats Units per a docents de segona ensenyança a Dídac Tomas Invernon, que es desplaçarà del 31 de maig al 5 de juliol a la Universitat de Montana. La formació consisteix en una estada de cinc setmanes i inclou una visita a una escola de segona ensenyança i a una tribu nativa americana local, així com debats sobre el compromís cívic i el sistema polític dels Estats Units.

Les primeres quatre setmanes es cursaran en el centre de Montana, i la cinquena és un viatge programat a Charleston, Carolina del Sud, per conèixer el desenvolupament del sistema educatiu i econòmic d’aquest estat. La beca està gestionada pel Comitè Bilateral Fulbright Andorra que es fa càrrec de les despeses del viatge, tant nacionals com internacionals, l’allotjament i la manutenció.

Convocatòria dels ajuts per cursar estudis de tercer

cicle

El Govern ha obert la convocatòria d'ajuts per cursar estudis de tercer cicle, destinats a persones en la fase inicial dels estudis de doctorat, que no hagin estat beneficiàries anteriorment. La dotació global de la convocatòria és de 97.200 euros. Es preveu atorgar dos ajuts per un global màxim de 48.600 euros cadascun, per a tres anys: 16.200 euros per any. Es poden presentar les sol·licituds fins al 14 de juny.

Ajuts per a projectes de recerca

El Govern ha convocat el concurs per accedir als ajuts per a projectes de recerca de temàtica andorrana. La dotació de la convocatòria és de 10.000 euros, amb un primer pagament per un import de 7.000 euros, i un segon pagament per un import de 3.000 euros. El projecte de recerca ha de tenir una durada màxima de dos anys i pot començar a partir

del primer de setembre del 2024 i ha de finalitzar, com a màxim, el 31 de desembre de l’any 2026.