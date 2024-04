S'enfronta a 10 anys de presó per apunyalar un amic i amenaçar la dona

La Fiscalia considera que l’home que va ser jutjat ahir per un presumpte apunyalament a un amic tenia “la voluntat de matar”. Així ho va exposar la fiscal durant les conclusions del procediment, pel qual va demanar una pena de presó ferma de deu anys per un delicte d’homicidi en grau de temptativa, a més de delictes d’escoltes il·legals i conductes afins, amenaces de mort amb arma i amenaces no condicionals de mort, de delictes menors de maltractament en l’àmbit domèstic i de violència de gènere. L’acusat també hauria posat un ganivet al coll de la seva parella.

Els fets van passar el 12 de maig del 2023. La dona de l’acusat i un amic seu es disposaven a recollir un moble del domicili on vivia la parella. Quan van entrar a la llar, es van trobar amb l’acusat en estat d’embriaguesa, amb una ampolla de whisky i un ganivet a la mà. Segons va declarar l’amic, en veure la situació va procedir a treure-li de la mà i el va deixar a la pica. Després s’haurien produït unes discussions que van acabar amb un forceig, l’apunyalament, i posteriorment l’acusat hauria rodejat el coll de la seva parella amb un altre ganivet més llarg. L’amic de la dona va necessitar punts de sutura per la ferida a la zona de les costelles.

Després que la policia el detingués, se li va fer el test d’alcoholèmia i va donar 2,11. Durant el judici, l’encausat va asseverar que no recordava res de l’incident, ni tampoc el que havia dit durant els fets.

L’encausat i la seva parella van començar la relació el 2020. La dona va declarar durant el judici que l’acusat la insultava a través de missatges i que era bastant gelós. També va exposar que li controlava el telèfon i tenia totes les seves contrasenyes sense que ella l’hagués autoritzat. L’home va negar que fos gelós i també va negar que li controlés el telèfon mòbil. L’única vegada que va mirar el contingut d’un dispositiu que no era seu, tal com va dir, va ser per entrar en una aplicació que estava en el seu ordinador i on va veure un vídeo de la dona despullada. Tal com va assegurar en el procediment, en veure-ho es va ensorrar i li va demanar el divorci. L’acusat també va dir que després d’aquest fet, la dona li va dir que no es divorciarien i li va donar permís perquè utilitzés el seu mòbil perquè hi tingués més confiança.

El presumpte autor va comentar que la relació sentimental, en línies generals, no era bona perquè la noia no s’implicava en les tasques del domicili, ja que només jugava a la PlayStation. Així mateix, va explicar que tots els diners que cobrava de la feina la noia els agafava i que el va aïllar dels seus amics. Tot plegat li va generar que patís depressió i ansietat. Alhora, creia que la dona li era infidel, un aspecte que li va preguntar mesos abans al seu amic i aquest li ho va negar, tal com va manifestar durant el litigi d’ahir.

La Fiscalia li demana deu anys de presó perquè considera que hi va haver insults, amenaces de mort i perquè va ser un episodi molt violent que podia haver acabat molt malament, tal com va indicar a les conclusions del procediment la fiscal del cas. La part acusadora també creu que hi havia una voluntat de matar perquè era gelós i va justificar-ho amb la pregunta que li va fer uns mesos abans a l’amic sobre si havia comès una infidelitat amb la seva parella. També va argumentar que la doctora, encarregada d’elaborar l’informe medicoforense, va citar durant el litigi que hi podia haver hagut risc de mort perquè hi havia la possibilitat d’arribar a la paret pulmonar. En aquest sentit, el Ministeri Fiscal va descriure que el ferit va tenir molta sort atès que aquell dia portava una dessuadora i una jaqueta. Sobre la dona, la fiscal va detallar que aquesta va patir un delicte de violència de gènere i maltractament. Ho va argumentar manifestant que la feia sentir culpable perquè l’amenaçava dient que se suïcidaria, tenia conductes de control del mòbil, la insultava, la menyspreava i la feia sentir inferior. També va posar èmfasi en la taxa d’alcohol que va marcar el presumpte autor dels fets, sostenint que no era una intoxicació plena i que no va requerir assistència mèdica.

La defensa vol rebaixar la pena, ja que només el considera responsable de lesions amb arma blanca. El lletrat va exposar que no hi havia intenció de matar perquè no hi havia animadversió cap a l’amic, atès que el conegut li va respondre a l’acusat que no havia mantingut cap relació amb la seva dona. Altrament, va comentar que les dues persones no van marxar del pis quan li van retirar de la mà el ganivet, un aspecte pel qual va adduir que tots dos creien que el jove s’anava a suïcidar i no a matar-los. També va constatar que els psiquiatres que van declarar durant la causa van manifestar que creien que no seria capaç de matar ningú, un cop el van tractar després de l’accident ocorregut al maig. A més, va demanar al tribunal que tingués en compte l’elevada taxa d’alcoholèmia.