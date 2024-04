Trobat sa i estalvi el noi desaparegut a Encamp

Els cossos d'emergència han localitzat el jove de26anys resident a Encamp desaparegut des de dilluns. El noi ha estat rescatat pel cos de bombers en una zona muntanyosa de la parròquiaencampadana, a la zona del Solà, i ha estat carregat a l'helicòpter del cos al voltant de les 10 del matí. Les tasques de rescat s'han realitzat en una zona de difícil accés, segons ha informat la policia. Segons el cos de seguretat, el jove tenia elmòbilapagat, i ha estat quan ha contactat amb el seu pare,presental centre de comandament situat a prop del centre poliesportiu d'Encamp, quan han pogut procedir a lageolocalització. El Joel ha estat traslladat a l'hospital per verificar el seu estat de salut, però aparentment el jove està sa i estalvi i es trobava plenament conscient al moment del rescat. Els bombers han apuntat que la zona on han localitzat al noi era on habitualment anava a caminar i a fer esport, però es desconeix el motiu pel qual hi va passar la nit.

Per trobar-lo, la policia havia demanat aquest matí la col·laboració ciutadana per trobar el Joel, de qui la família no en tenia notícies des del migdia d'ahir, quan havia d'anar a treballar. El dispositiu es va posar en marxa anit a les 23.30 hores quan la família va denunciar la desaparició del jove i la policia va considerar que es tractava d'una "desaparició inquietant" des del primer moment. En la recerca han participat la policia, el servei de circulació d'Encamp i els bombers en diferents punts del país amb el suport de gossos de rastreig i de l'helicòpter. El servei d'ordre ha demanat a més la col·laboració dels serveis de circulació de la resta de parròquies.