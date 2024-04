Quan una passió et fa mal

“El llibre no va de bàsquet, va de Gabi Fernàndez.” Amb aquestes paraules encetava Xavier Mujal la presentació d’Amunt i avall, un llibre en què, evidentment, el rerefons del bàsquet hi és. I és que l’escrit, publicat per Anem editors, és un relat que al llarg de dues temporades esportives, la 2021-22 i 2022-23, parla de la vida i de com una passió, la feina de director de comunicació del MoraBanc Andorra, va acabar “fent mal” a l’autor, fins al punt d’haver de posar el punt final a aquesta etapa després de gairebé una dècada fent el que per a Fernàndez “era la pera”, “una feina privilegiada i un honor”.

L’escrit es fonamenta en dos cursos de contrastos al MoraBanc, el del descens a LEB i el del retorn a l’ACB, i a través del viatge de Fernàndez, s’expliquen també algunes interioritats d’un club esportiu professional de primer nivell, com la gestió d’una acusació de racisme com la del llavors jugador del Manresa Chima Moneke, sobre Nacho Llovet, que mai es va demostrar, i com s’arriba a un punt “en què s’acaba la benzina”. Un punt que va arribar un any abans que s’escrivís el final definitiu, i és que Fernàndez volia deixar la feina l’any del descens, però l’autor va explicar entre riures a la presentació que Gorka Aixàs “era una persona molt persuasiva”.

El llibre va sorgir durant una baixa mèdica de l’autor, i va ser llavors quan va escriure el primer capítol i va buscar la benedicció del president del club. “Vols que l’escrigui?”, va preguntar-li, i va rebre un sí contundent d’Aixàs. I a partir d’aquí es va buscar “l’interès que pot tenir el desencant d’una feina que m’entusiasmava”, i com un “excés de participació i implicació” va portar a la decisió final, perquè el llibre parla també sobre l’amistat amb les persones del club, i l’afectació que té també això a la feina quan les coses no van del tot bé, perquè “hi havia altra gent que podia fer la feina potser sense implicar-se tant”, com reconeixia el vicepresident del MoraBanc, Xavier Mujal.

I per acabar la presentació a l’FNAC amb una seixantena de persones, Fernàndez va deixar anar dos consells, “si creus que una cosa t’està fent mal, para”, i també que “si et proposen un projecte així, tira-t’hi de cap i intenta-ho”.