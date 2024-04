Front comú de propietaris i immobiliaris contra la cessió

Tres associacions de pes s’han unit per qüestionar les mesures de l’habitatge i ahir, en un comunicat, van posar en dubte que jurídicament siguin assumibles i van acusar el Govern de desconèixer el sector i de no disposar de dades fiables per acordar un projecte llei de tanta envergadura. L’AGIA, la Fiabci i l’APBI exposen el “desacord, tant en la forma com en el fons, respecte al plantejament de les mesures”, que qualifiquen de “dràstiques i transcendents”, i sobre la cessió obligatòria i temporal dels pisos afirmen que és “absolutament inconstitucional i contrària a dret”.

En un to contundent, les tres entitats entenen que el Govern “emet lleis amb improvisació, especulatives, sense contrastar els seus efectes, pel referit desconeixement del mercat que, únicament, generen inseguretat en la població de forma genèrica i inseguretat jurídica”. En el comunicat es fa referència que es fa prevaldre el dret constitucional a l’habitatge digne (article 33 de la Constitució), per sobre del dret constitucional a la propietat privada (article 27 de la Constitució), “però no es justifica de forma raonada per què els propietaris de béns immobles haurien de ser privats dels seus béns (encara que sigui temporalment), ni quina és la justa indemnització que preveu la pròpia Constitució”.

A banda de mostrar-se indignats per no haver estat consultats, afirmen que no existeix un model clar de país per part del Govern: “Desconeixem per què mai s’han fet servir les cessions de sòl per millorar el problema de l’habitatge.” Asseguren que les polítiques que s’han aplicat han fracassat i només han provocat “tensions innecessàries entre propietaris i arrendataris que perjudiquen de retruc altres sectors de la població transcendents per a l’evolució del país”. Propietaris i immobiliaris indiquen que les mesures són “totalment especulatives, sense cap garantia d’èxit, no provenen de cap estudi i provocaran, ben segur, problemes en sectors econòmics de la població que poden veure paralitzada, reduïda o mitigada la seva activitat”.

El president de l’Associació de Propietaris de Terres Andorranes, Josep Duró, es va mostrar irònic amb les mesures, encara que va preferir no aprofundir gaire fins a disposar de més informació. Sí que va opinar, en canvi, que “serà bo conèixer l’opinió dels juristes sobre el respecte a la propietat privada”, i va lamentar que no s’hagi contactat amb totes les entitats afectades abans de prendre la decisió. Duró es va mostrar sorprès per “la deriva intervencionista” de l’executiu.