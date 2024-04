detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els mossos d’esquadra van detenir diumenge a Adrall un motorista de 33 anys per un delicte contra la seguretat viària després de ser enxampat al quilòmetre 121 de la C-14, al terme municipal d’Oliola (Noguera), circulant a 188 quilòmetres per hora en un tram on la velocitat màxima permesa està limitada als 90.