El dispositiu de l'Snowrow se salda amb 68 detencions

La policia va destacar ahir la falta d’incidents relacionats amb l’ordre públic del festival Snowrow, que ha acollit Grandvalira i que ha reunit milers de persones al sector de Grau Roig. Però el balanç de detencions és notable pels controls antidroga que s’han practicat tant en els accessos al recinte com a les fronteres. Un total de 68 arrestos, 54 dels quals a l’entorn del festival –un d’ells en un control de trànsit– i 14 més a les fronteres, de persones que van manifestar explícitament que entraven al país per acudir a l’esdeveniment musical.

Quant a les 53 detencions als accessos, la policia va indicar que en tots els casos es van comissar “petites quantitats” d’estupefaents i “la gran majoria” eren turistes d’entre 19 i 43 anys. A més, es van practicar dos arrestos més de persones que sortien del festival: un turista va ser arrestat per possessió i positiu en drogues al volant i una dona va ser detinguda per alcoholèmia, amb una taxa d’1,22.

Respecte al control a les fronteres, el decomís més gran és l’aconseguit –i del qual ja es va informar– en el control la matinada de dijous d’un home de 31 anys quan intentava entrar al país per la frontera del riu Runer en un autobús de línia regular amb 30 grams de cocaïna, 57 de ketamina, 32 pastilles d’èxtasi i 50 grams d’haixix. Són essencialment els tipus de tòxics comissats: cocaïna, tusi, èxtasi, ketamina i MDMA, marihuana i haixix.

Una quarantena d’agents i comandaments de diferents àrees del cos van prendre part en un operatiu que “tenia com a objectiu vetllar per la seguretat de les persones assistents en el que es preveia com el festival més multitudinari de la temporada d’hivern”, va remarcar el servei en el balanç. En paral·lel, es va celebrar al Pas el festival Sumol, que també va comptar amb controls específics i que “ha transcorregut sense incidents”.

QUEIXES PER LA BRUTÍCIA DEL FESTIVAL

Un veí va enregistrar ahir un vídeo per lamentar les deixalles que ha generat la celebració del festival de música electrònica a l’entorn natural i concretament al riu. El ciutadà va lamentar que “ningú ho netejarà... una vergonya”.

ES 'COLA' AL PIS DE L'EXMARIT I AMENAÇA L'ACTUAL PARELLA

Agents del cos d’ordre han detingut 11 persones més els últims dies per diferents (i presumptes) delictes. Una de les persones arrestades va ser una dona de 45 anys que es va colar al pis de l’exmarit, a Ransol, aprofitant que tenia claus i va amenaçar de mort l’actual parella de l’home. Després, i ja des de fora del pis, va llançar pedres a l’immoble. D’altra banda, el cos va informar de l’arrest d’un home per agredir la seva parella en un hotel de la capital. Finalment, s’han realitzat cinc arrestos per conduir begut o drogat, un per dur droga i dos per falsificació de papers.