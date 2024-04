El PS abandona la comissió d'habitatge arran del pla de xoc per l'habitatge que va anunciar Govern dijous passat. "No estem d'acord en la forma de procedir i no compartirem la presa de decisions on no hem participat", ha dit la presidenta del grup parlamentari, Judith Casal, que ha apuntat a la falta de consens i a la unilateralitat com els principals motius de la decisió. Des del PS opinen que s'ha de fer una reflexió molt més profunda sobre el model de país i l'habitatge i critiquen que aglutinin totes les mesures en una sola llei. "Aquesta és una forma de legislar a cop de tweet i unallei de batibull", ha dit la consellera general, Susanna Vela.

Els socialdemòcrates argumenten que no han tingut cap informació per analitzar les propostes, les quals s'haurien de segmentar segons sigui habitatge, turisme, inversió estrangera o immigració. "Fins a no tenir clar quin és el model de país i quin creixement volem, les decisions que es prenen des de Govern no tenen rumb", ha dit el president del partit, Pere Baró. Baró no ha entrat en la constitucionalitat de la mesura de la cessió obligatòria i temporal d'ús dels pisos buits, però ha recalcat que actualment és una mesura poc garantista i que a Catalunya, per exemple, no ha funcionat.