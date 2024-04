Caiguda de visitants a Naturland per l'impacte de la falta de neu

Naturland va tancar ahir la temporada d’hivern 2023-2024 amb regust agredolç per la manca generalitzada de precipitacions en forma de neu. Tanmateix, gràcies a la neu de cultiu i a la tasca dels equips tècnics es va poder iniciar la temporada el 2 de desembre al Prat de Conangle amb la pista verda, i a partir del 2 de març ja es van poder obrir la totalitat de les pistes fins al 22 de març, fet que la consolida, un any més, com una de les tres estacions de referència de l’esquí nòrdic del Pirineu i la que més dies ha pogut estar oberta en l’entorn més proper, segons va destacar l’ecoparc en un comunicat.

En total, durant aquesta temporada s’han ofert 128 dies d’esquí nòrdic –16 més que la temporada anterior–, una oferta que s’ha pogut complementar amb les activitats outdoor de la cota 1.600. Segons el director de Naturland, Xabier Ajona, la d’aquest hivern “ha estat una temporada complicada, marcada per la manca de neu. No obstant això, hem pogut oferir les activitats de la cota 1.600”.

Tanmateix, el nombre de visitants ha disminuït en un 18% amb relació a la temporada anterior a causa de la manca de neu, amb un total de 42.116 visitants. Gràcies a les nevades del mes de març s’han pogut presentar les novetats de la temporada, les snowscooter (patinet elèctric sobre neu) i el trineu tour (un trineu de nou places arrossegat per una moto de neu de grans dimensions).

No tot han estat dades negatives, ja que Naturland recull molt bones vendes de l’experiència del Pare Noel, una proposta ja consolidada al centre, que compta amb una gran acceptació. De fet, el pont de la Puríssima va sobrepassar les expectatives a Naturland amb xifres que superaven amb escreix les registrades l’any 2022 en un 14%, tot i tenir un dia menys de pont.

En total, 5.000 persones van poder gaudir de les diverses activitats, fet que va suposar un 14% més que el registrat en el pont de la Puríssima de l’any anterior. La restauració també s’ha vist afectada per la manca de neu, ja que el restaurant de la Borda de Conangle ha registrat menys visitants durant els mesos de poca neu. Al sector de la cota 1.600 s’ha obert un nou punt d’hamburgueseria que complementa el servei de menú de muntanya.

Naturland va registrar 5.000 visitants en el còmput de tota la Setmana Santa, el 18% menys de visitants respecte a l’any passat. Tot i les previsions de mal temps, va aconseguir un volum important de visitants divendres 29 i dissabte 30 de març, dies en els quals van registrar-se prop d’un miler de visitants (la mateixa xifra de l’any passat). Malauradament, la pluja de diumenge 31 va perjudicar el còmput final. L’aspecte positiu, segons l’ecoparc lauredià, és que gràcies a les nevades de final de mes s’ha aconseguit mantenir l’oferta d’esquí nòrdic fins al final de la temporada.

ATURADA TÈCNICA FINS EL 26 D'ABRIL

Des d’avui fins al 26 d’abril Naturland farà una aturada operativa de l’activitat, habitual després dels dies de Setmana Santa. A partir del 27 d’abril tornarà a obrir tots els caps de setmana fins al 30 de juny. A partir del mes de juliol ja s’obrirà cada dia fins al 8 de setembre. Durant la temporada d’estiu s’oferiran totes les activitats i serveis, així com l’oferta d’allotjaments a l’alberg del sector de la cota 1.600 i a la Borda de Conangle Mountain Lodge, situada al sector de la cota 2.000.