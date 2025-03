El declivi dels debats

Creat: Actualitzat:

La societat actual està cada vegada més polaritzada, amb opinions oposades i radicalitzades, que dificulten els debats entre les diferents postures. Sovint, aquests es presenten en termes de blancs o negres, sense espai per als matisos, convertint-se en enfrontaments en lloc d’intercanvis d’idees. L’escolta activa s’està perdent i se substitueix per la voluntat d’imposar la pròpia opinió.

Un exemple clar d’aquesta dinàmica es va produir en la recent trobada entre els presidents Zelenski i Trump. No van mantenir una conversa digna del càrrec que representen, evidenciant la manca de voluntat d’un diàleg productiu. En lloc de buscar punts en comú o d’entendre les preocupacions de l’altre, es van limitar a defensar les seves pròpies posicions, amb certes desqualificacions, en lloc d’una negociació, que potser no van cercar.

Per evitar les confrontacions, cal recuperar el valor de la crítica constructiva, essencial en qualsevol societat democràtica. La crítica ben formulada és una oportunitat de millora i creixement. Perquè sigui realment constructiva, ha de ser assertiva, respectuosa i amb la intenció de construir i no de destruir. Ha de basar-se en arguments raonats i proposar solucions alternatives, i no només assenyalar els errors. D’aquesta manera es pot fomentar la col·laboració i l’acostament cap a un objectiu comú. Però, vivim en un món d’immediatesa i de manca de reflexió, on ens quedem amb titulars sense contrastar la informació ni analitzar els matisos. En aquest context, sovint es prioritza tenir la raó per sobre d’entendre l’altre, i la crítica es percep com una amenaça als valors personals, en lloc de ser una eina de diàleg.

Per revertir aquesta situació, cal reforçar valors fonamentals com el pensament crític, la tolerància i el respecte mutu. Només així podrem recuperar una societat menys radicalitzada, els diàlegs oberts i la capacitat d’escoltar per comprendre i no només per replicar.