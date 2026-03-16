Josep M. Fernàndez, Degà del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya
Josep M. Fernàndez: “Què són 20 minuts davant 14.000 milions d’anys?”
Químic i Dr. en Bioquímica, president de l’Associació de Químics de Catalunya, té 71 anys i continua fascinat pels misteris del cosmos. Avui a les 19 h a La Llacuna parlarà de l’origen dels elements químics.
Què és el Big Bang?
Una explosió d’energia. Molècules, elements, àtoms, tot això no apareix fins als 20 primers minuts del Big Bang. I del Big Bang fins ara només han passat 14.000 milions d’anys.
Només.
Davant d’això, què són 20 minuts? Pràcticament res, però van servir per fabricar, per exemple, tot l’hidrogen i tot l’heli que tenim en aquests moments. Parlem de nuclis d’àtoms, i això és el que diem nucleosíntesi. Hi havia tanta, tanta energia que els electrons no podien enganxar-se als nuclis i va ser necessari que es refredés una miqueta. Estaven al voltant de 10 milions de graus i van passar als 7 milions.
Una miqueta.
Temperatures impossibles d’imaginar. I pensi que la superfície del Sol està a uns 5.000 graus kelvin.
I diu que llavors es va fabricar tot l’hidrogen que tenim ara?
Algú pot pensar que alguna cosa haurem consumit en 14.000 milions d’anys. Però és tan gran la quantitat! Com si vostè volgués mesurar l’aigua que tenim a la Terra, mars i oceans inclosos i un cop fet, algú li demanés la diferència després d’extreure’n dues gotes. Què són dues gotes en un oceà?
Res!
El Sol que ens dona l’energia a nosaltres, la produeix a partir de reaccions de fusió. La reacció de fusió de l’hidrogen dona lloc a l’heli. Després hi haurà un altre procés, triple alfa, que produeix la fusió de l’heli i fins a arribar a donar el carboni, l’àtom de carboni, però ja en estrelles gegants vermelles. Tot són processos!
Expliqui’m més curiositats dels elements.
Actualment la taula periòdica té 118 elements. El 118 és l’oganessó, però aquest no es troba a l’univers.
Què vol dir?
Els alquimistes pretenien transformar el plom i altres metalls en or. Ara fem quelcom semblant. Tots els elements tenen un nombre exacte de partícules positives, protons, en el seu nucli, i també hi ha els neutrons, que no tenen càrrega. Si a un element li aconsegueixo afegir un protó en tindré un de nou.
I no podrien trobar-se en altre lloc de l’espai?
Difícil, perquè tots els elements que haurien d’estar a l’univers provenen del Big Bang i de la formació de les estrelles.
Tornem al principi?
Fascinant, oi? Com sorgeix la vida a la Terra? Per mi, d’aquestes reaccions químiques, el brou elemental. Però clar, aquests elements d’algun lloc havien de venir. I si vas enllaçant, mai deixes de fer-te preguntes.