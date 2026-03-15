Jonaina Salvador, Soprano i direcotra d'Andorra Lírica
Jonaina Salvador: “L’objectiu és viure la mort i l’amor fets so”
Nascuda l’any 1987 i amb formació professional com a soprano i en piano, presenta el concert ‘Berlioz & Debussy. Les nuits d’été - La damoiselle élue’, un recorregut per l’amor en totes les formes.
Quan va decidir crear Andorra Lírica?
Vam començar el 2016 i ara ja ens trobem immersos en l’11a temporada, amb uns 36 espectacles realitzats a Andorra en diversos formats, com l’òpera, la zarzuela o, en aquest cas, amb un estil més de concert.
En què consisteix la totalitat del concert?
L’espectacle té dues parts ben diferenciades i, tot i tenir l’amor com a fil conductor, no tenen una relació entre elles. Són dues obres totalment separades.
Llavors, primer, ‘Les nuits d’éte’ d’Hector Berlioz...
Sí, que consisteix en sis petites històries independents que ens porten per un recorregut de l’amor en totes les seves formes, sempre amb la pèrdua de fons. Comptarem amb el Cor femení Francesc Valls de la catedral de Barcelona i l’Orquestra Filharmònica de la Manxa per crear un espai sonor únic.
Què expliquen aquests microrelats?
Per exemple, a L’absence, explorarem l’amor més jove, més d’adolescent. A L’ile inconnue, reflexionarem sobre els llocs on trobem l’amor, o a Au cimetière, l’espectador gaudirà d’una peça més meditativa, amb frases i sentències més llargues que també comporten una dificultat afegida.
També inclou més peces...
Sí, les tres primeres són Villanelle, Le spectre de la rose i Sur les lagunes.
I després, Debussy...
A La demoiselle élue, Debussy proposa un diàleg entre el cor femení, jo mateixa com a soprano i l’Assumpta Cumí, la mezzosoprano.
Què explica?
Ens narra la mort de la demoiselle i com ella ha d’esperar el seu estimat fins que puguin reunir-se de nou després d’aquest fet tràgic. És la idealització de l’amor romàntic en la mort.
Una tragèdia?
Doncs no, no la definiria com una obra trista. És totalment lluminosa. Podríem dir que és una experiència mística que té l’objectiu de viure la mort i l’amor fets so.
Quin paper té l’església de Sant Julià i Sant Germà?
L’església de Sant Julià és perfecta per crear un ambient d’intimitat, meditatiu i expressiu, i gràcies al treball de tot l’equip, podrem crear impressions amb els sons.
I què viurà l’espectador?
L’espectador podrà viure un moment per gaudir i fer un viatge introspectiu en un concert que no és tan mogut com altres peces o altres formats de la lírica. Portem un repertori força desconegut i que necessita un desplegament molt concret.