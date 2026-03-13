DJ Buenri, DJ i productor de música màkina
DJ Buenri: “Els joves han redescobert la música màkina”
Amb més de tres dècades de trajectòria a l’escena electrònica, és una de les figures més reconegudes de la música màkina i la cultura ‘remember’. Forma duet amb DJ Pastis i actuaran demà a l’Andorra Remember Festival, al Complex Tabola.
Quan va començar a punxar, s’imaginava que acabaria dedicant tota la vida a la música?
No gaire. Jo era un nano que anava a la discoteca, mirava el DJ i pensava: “Això és el que vull fer.” Aquell moment en què ets a la pista mirant la cabina i t’imagines allà a dalt és el que em va despertar el cuc. Han passat 32 anys i encara continuo amb la mateixa il·lusió.
La música màkina i el techno dels noranta van marcar tota una generació. Què tenia aquell so perquè enganxés tant?
Era una música contundent, ràpida i molt melòdica alhora. A les sessions podies posar quaranta discos per hora i el públic vivia una autèntica muntanya russa. Crec que enganxava perquè era divertida i perquè transmetia una energia brutal.
Com ha evolucionat la música electrònica des d’aquella època fins avui?
Als anys noranta no estava tot tan etiquetat. Hi havia molta gent fent música dura de ball i després, amb el temps, tot es va començar a ramificar: techno, hardcore, hardstyle… Ara hi ha molts subgèneres, però al final tot és cíclic i els joves han redescobert la música màkina.
Amb DJ Pastis formen un dels duets més reconeguts del gènere. Com va néixer aquesta relació?
Ens vam conèixer molt joves, a la pista de ball. Érem dos nanos de 16 anys amb la mateixa passió. Amb el temps cadascú va començar a treballar en sales diferents i després tot va acabar encaixant entre els dos.
La música màkina sovint ha arrossegat estereotips. Creu que encara existeixen?
Sí, durant molt temps hi havia molts prejudicis. Però al final la realitat és molt més senzilla: la gent va a les nostres festes a cantar, ballar i passar-s’ho bé, res més. Nosaltres sempre diem que no venim només a punxar, venim a fer una festa amb el públic.
Demà actuaran a Andorra en un festival ‘remember’. Com creu que respondrà el públic del país?
A Andorra sempre ens han tractat molt bé. Quan toques en llocs així la gent ve amb moltes ganes, perquè no tenen tants esdeveniments d’aquest estil. Serà una gran festa.
Després de més de tres dècades de carrera, què el continua motivant a pujar a la cabina?
El mateix que al principi: fer ballar la gent. Quan veus el públic cantant i saltant, t’oblides de tot. La vida pot ser complicada, però durant una sessió la gent desconnecta i només pensa a divertir-se. I poder provocar això és una sensació increïble.