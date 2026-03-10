Ferran Jordan, Agent major de la unitat de delictes tecnològics
Ferran Jordan: “No coneixem l’abast de les nostres accions a les xarxes”
Té 54 anys i és agent des del 1999. Ha vist evolucionar el grup de delictes tecnològics i assegura que encara ens cal formació en l’àmbit digital, tant en la prevenció d’infraccions com en la legislació que el regula.
Pantalles, xarxes socials i menors. Tenim un problema?
Quan no utilitzes la tecnologia de la forma deguda o no prens les mesures de seguretat apropiades pot ser-ho, tant per a adults com per als menors, però ells són els més vulnerables.
Què ens cal per fer-ho bé?
Formació. Primer de les aplicacions que utilitzem, per exemple Instagram dona l’opció de crear un compte per a menors amb garanties addicionals, però ningú el té ben configurat.
Què més?
Cal tenir nocions bàsiques de la legislació. El mal ús de les xarxes ens porta a trobar casos de menors víctimes, però també de menors infractors.
Per exemple?
No som conscients de l’abast de les nostres accions a les xarxes. Imagini’s un xat de menors on es passen links de pornografia, o pornostickers, això és difusió de pornografia a menors, està tipificat com a delicte i té conseqüències penals. Per això incidim que els membres del xat que presenciïn aquestes coses no es quedin callats.
Què passa amb els menors que han estat víctimes?
El problema és que no donen valor a les dades personals i fàcilment poden esdevenir víctimes de robatoris d’imatges o vídeos personals que acaben en mans de depredadors sexuals. Hi ha qui utilitza les fotografies de menors per crear perfils falsos i enganyar altres menors, també s’han donat casos de sèxting que acaba en extorsió.
Arriben aquestes denúncies a la policia?
Són delictes íntims i molts cops, per vergonya o por, tot i demanar assessorament, no efectuen la denúncia.
Paga la pena fer-la?
És quan realment els podem ajudar. No tan sols buscant els infractors, sinó cuidant la imatge digital, minimitzant l’impacte que pugui tenir la infracció i fent un acompanyament adequat. L’incident digital no es queda només en el que es veu.
Què vol dir?
És com quan algú roba a casa teva, t’assegures de tancar les finestres perquè no puguin continuar entrant, oi? Doncs el mateix, cal fer una revisió de la teva vida digital per garantir que tot estigui en ordre i puguis estar tranquil.
Quin paper tenim els pares?
Hauríem d’interessar-nos per la vida digital dels fills. Saber els llocs on han estat, les aplicacions que tenen i la colla d’amics online amb els quals parlen. Quan van al parc, els preguntem qui s’han trobat o els llocs on han anat. En el món digital hauria de ser el mateix. Tots som corresponsables de millorar la situació.