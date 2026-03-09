Guillem Davasse, Tenista
Guillem Davasse: “Competir als Estats Units era un dels meus grans objectius”
Farà el salt aquest estiu als Estats Units després d’aconseguir una beca per competir a la primera divisió universitària. Amb 17 anys, combinarà estudis i tenis d’alt nivell a Boston amb l’objectiu de créixer esportivament i acadèmicament.
Marxes a Boston per estudiar i competir a la primera divisió universitària.
És una decisió molt important. Durant tots aquests anys he intentat combinar els estudis amb el tenis, mantenint bones notes i competint cada cap de setmana. Tot aquest esforç, juntament amb el suport de la federació, m’ha permès tenir un rànquing prou bo per aconseguir una beca en una universitat molt potent.
Què significa per a tu aquesta oportunitat?
És una experiència única. Podré competir en una lliga universitària molt competitiva i, al mateix temps, seguir amb una formació acadèmica molt seriosa. Era un dels meus grans objectius: arribar als Estats Units, jugar a un alt nivell i preparar-me també per al futur professional.
Què és el que més t’il·lusiona d’aquesta aventura?
Sobretot viure l’experiència a l’estranger. Els Estats Units és el lloc on el tenis universitari té més nivell i reconeixement.
També hi ha l’ambient d’equip, molt característic del sistema universitari americà.
Sí, això em motiva molt. Fer pinya amb l’equip, competir junts i recolzar-nos és una part molt important. A més, l’experiència acadèmica també pot obrir moltes portes en el futur.
Què estudiaràs a Boston?
Encara no ho tinc del tot decidit. M’interessa molt la part científica, potser biologia, però també hi ha l’opció de business o finances. El sistema americà et permet provar assignatures el primer any i després decidir el camí definitiu.
Marxes amb 17 anys. És més excitació o més respecte?
Diria que sobretot excitació. M’agrada viatjar i afrontar nous reptes. Ja he estat fora altres vegades pel tenis i això també em dona tranquil·litat. Ho veig com una oportunitat per créixer molt.
També pots ser un exemple per als joves que venen darrere.
Si pot servir d’inspiració, em fa molta il·lusió. El tenis a Andorra no és un esport massiu i és important que els més joves tinguin referents i motivació per seguir entrenant.
Tu mateix t’has inspirat en la Vicky Jiménez.
Veure el que ha aconseguit motiva molt. Demostra que amb mentalitat, esforç i treball diari es poden fer coses grans.
Continuaràs vinculat amb la federació.
Sí, evidentment. Mantindré el contacte amb la federació i explicaré la meva experiència. Espero que pugui servir perquè altres joves també somiïn a aconseguir una beca.