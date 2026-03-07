Edgard Cid, Model
Edgard Cid: “Et posen a prova cada segon de les 24 hores que té el dia”
Té 33 anys, és d’Ordino i afirma que la moda l’atrau des que tenia deu anys i que es quedava encisat mirant la Fashion Week. En contínua formació, ha representat Andorra als premis Eris 2025 i ha quedat primer finalista en la categoria World.
Què tenen d’especial les passarel·les que sempre hi torna?
És quelcom molt maco, et permet viatjar, conèixer persones diferents i amb la mateixa fita. En rodejar-te de gent així és quan aconsegueixes treure el millor potencial.
No li sembla un món massa competitiu?
I tant!, però és una competència sana. Sempre ens donem suport entre nosaltres.
Diu que de petit ja se sentia enlluernat per aquest món.
Era un fanàtic de la Fashion Week. Recordo tenir deu anys i seguir-ho per la televisió. El meu hobby era el modelatge. Crec que en part perquè tenia la meva tieta, Yolanda Cid, com a referent. Ella era model professional. Va ser el 2019 quan vaig començar a entrar en aquest món. Vaig fer unes fotos per a Jack&Jones.
I ara ja ha representat Andorra dos cops.
La primera vegada va ser el 2021, va ser la primera desfilada internacional, i ara, el 2025, he tornat a representar Andorra i he aconseguit la banda de primer finalista.
Quines sensacions li venen al cap en recordar-ho?
Va ser un moment d’eufòria i de satisfacció per haver aconseguit un reconeixement mundial per a Andorra, que és on he nascut i on vull morir.
S’ho esperava?
Més que esperar-ho, el que vaig fer va ser el que diem decretar l’èxit. Estava molt focalitzat a aconseguir aquesta banda i hi vaig treballar molt. Un certamen de bellesa no és només trepitjar passarel·la. És una setmana en què acabes exhaust, especialment anímicament, perquè et posen a prova cada segon de les 24 hores que té el dia. Tot compta, l’actitud, la companyonia, l’empatia. Tot.
Es prepara durant l’any?
Faig masterclass de poses, desfilades, de com fer una passarel·la professional i d’alta costura. El més difícil sempre és tenir aquella seguretat en trepitjar la passarel·la i aconseguir impactar només amb la mirada.
Com ho aconsegueix?
La llei del mirall.
La llei del mirall?
En aixecar-te cada matí, t’has de quedar mirant-te uns 10 minuts, reflexionant i buscant el fons de la teva mirada. Tinc un mantra: “vull treure la millor versió de mi mateix i millorar un percentatge cada dia de la meva vida.”
Quina lliçó s’endú de les passarel·les?
A banda de perdre la por escènica, sobretot he guanyat seguretat personal i una bona autoestima, dues coses que no tenia quan era petit.