Cristina Royo, metgessa
Cristina Royo: “En la recerca, és important tenir una evidència pròpia”
Doctora en Medicina per la UB i adjunta de medicina interna a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, presenta la recerca ‘MeDiBREAST: impacte de la dieta mediterrània en la microbiota, la metabolòmica i la toxicitat del tractament del càncer de mama’.
Què és ‘MeDiBREAST’?
Un estudi que pretén avaluar com modifica la dieta mediterrània la microbiota de les pacients amb càncer de mama i si això pot tenir un impacte en la resposta al tractament. Creiem que una microbiota més sana pot tenir menys toxicitat als tractaments oncològics i, en conseqüència, més bona resposta al tractament.
Definim dieta mediterrània.
Dieta rica en vegetals, llegums, amb proteïnes i amb una base d’oli d’oliva i lleguminoses important. És essencial una composició molt variada. Estudis com el de Predimed han avaluat com disminueix el risc cardiovascular, per exemple. També sabem que afavoreix per tenir una microbiota saludable.
Microbiota saludable?
No hi ha un criteri únic. Segons la zona on vius, la microbiota tendeix a canviar i a ser similar entre els individus de la zona. Però el que sí que entenem és que ha de ser variada i amb diversitat d’espècies bacterianes.
Com surt el projecte?
És un estudi ideat pel servei d’oncologia del SAAS i que realitzem des del SAAS amb la col·laboració puntual de l’Hospital Clínic per fer una anàlisi de la metabolòmica. També hem rebut una donació de 8.477,85 euros de l’Associació de Dones, provinent de la cursa de les dones.
Què diferencia aquest estudi?
Altres estudis es basen en la resposta a la químio i nosaltres el que volem veure és si la dieta mediterrània pot influir en la microbiota i si això pot influir en la toxicitat. És a dir, si tenint una microbiota sana, tens menys efectes secundaris durant el tractament oncològic.
Què més?
Tenim un nutricionista que acompanyarà les pacients durant sis mesos fent-los una dieta dirigida. I per veure si realment el pacient fa bé aquesta dieta o no, a part de mirar a la microbiota, mirem els metabòlits dels bacteris. És a dir: un, hi ha les entrevistes, dos, mirem les escales d’adherència a la dieta mediterrània, i, en tercer lloc, analitzem la metabolòmica, per veure si estàs fent bé o no aquesta dieta.
Com s’estructura l’estudi?
Són 25 pacients amb recent diagnòstic de càncer de mama de qualsevol tipus i qualsevol estadi, i sis mesos de seguiment.
Totes són pacients seves?
Exacte. Crec que en la recerca és important tenir una evidència pròpia basada en el nostre medi, pacients i sistema sanitari, amb conclusions aplicables a la nostra àrea. No són conclusions d’un hospital dels EUA. Al final, vols que les pacients percebin millora. La qualitat percebuda és l’objectiu fonamental.