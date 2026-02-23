Marc Taló, CEO del Grup Bomosa
Marc Taló: “Les connexions interpersonals són el repte central”
Té 30 anys, és de Barcelona i en fa 6 que viu a Andorra. Va estudiar Polítiques i Administració i Direcció d’Empreses. Avui se centra en una de les empreses del grup, el Hive Five Coworking, segons ell, una comunitat viva que continua creixent.
El coworking es consolida?
En els darrers cinc anys s’ha produït un canvi molt fort al país. Nosaltres vam sorgir el 2019 amb dos, però actualment n’hi ha més.
La covid va marcar el canvi?
Va determinar noves formes de treball que potser no estaven consolidades com el teletreball. Això, sumat a altres canvis estructurals com la crisi de l’habitatge, ho han intensificat. Empreses que fa uns anys haurien agafat una oficina se senten més còmodes al coworking, també per la proposta de valor que ofereix.
Hi ha quelcom més que el desig de compartir despeses?
Incentivem que es creïn sinergies; que hi hagi networking. Cada setmana fem esdeveniments multisectorials que promoguin la comunitat. Fugim de les empreses fantasma!
En un món digitalitzat, la comunitat és important?
La tecnologia és una eina clau, però també ha accelerat el treball individual i, en molts casos, una certa desconnexió entre persones. En aquest context, les connexions interpersonals esdevenen un repte central. El networking no és un extra: és l’esperit mateix del coworking.
Quins sectors són els habituals en el coworking?
De tot tipus, des de tradicionals, com pot ser una immobiliària, fins a models més disruptius com una empresa d’IA. Ara bé, la tecnologia és transversal a totes les empreses que venen.
Doni’m un exemple de sinergies entre coworkers.
Dues empreses del sector mèdic, una de Barcelona i una altra d’aquí, es van fusionar ja fa un any i mig, i fa un mes vam celebrar un speednetworking i un coworker va decidir invertir en l’empresa d’un altre.
Com els ha afectat la llei d’economia digital?
Ha determinat què és i que no és un coworking, exigint una sèrie de requisits i acreditant els espais que ho compleixen. Hi havia casos de gestories que simplement domiciliaven empreses i s’autodenominaven coworkings.
Quin paper té el coworking dins el grup Bomosa?
Busquem que les empreses tinguin cert impacte social a la vegada que aportin un punt disruptiu en l’entramat empresarial del país. Hive Five n’és una d’elles i hem fet una inversió important, ampliant-la amb 100 llocs de treball l’any passat i ara, traurem un hub i un lab. Després tenim la fundació, i on destinem part dels beneficis.
Què és el que l’atreu del món empresarial?
Hi crec, per a mi, és el motor de la societat i l’economia.