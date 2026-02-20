John Holt, DJ i promotor de Black Andorra
John Holt: “Si algú ha d’apostar per un projecte, és un mateix”
Especialitzat en música electrònica i amb una carrera destacada, s’ha convertit en referent a l’escena musical, sempre buscant innovar i connectar amb el públic. Presenta el segon gran espectacle de tecno, aquesta nit, amb Gea com a cap de cartell.
Quan va començar Black Andorra?
Vam començar el 2018 fent espectacles a clubs de l’entorn, i a partir d’aquí hem anat creixent fins a presentar aquesta nova aposta en què volem portar grans caps de cartell de la música tecno al Principat. Hem passat de treballar a les discoteques a portar artistes de primer nivell i tenir els estàndards d’una gran marca.
En què consisteix l’espectacle?
És anar un pas més enllà, l’objectiu és portar un espectacle més gran i fer un format de petit festival en comparació del que ja s’ha fet a Andorra. Fora de l’elrow o l’Hibernation, no hi ha una gran programació consolidada i aquest cicle d’espectacles neix de la necessitat de comptar amb espai propi.
Parlant de l’Hibernation, també en formareu part...
Estarem a l’Igloo Stage el 20 de març amb tot l’equip i fent un espectacle per posar la cultura tecno al centre.
La primera edició d’aquest nou format va ser amb Amygdala...
Va ser un èxit. Vam aconseguir aplegar més de 600 persones per tancar l’any passat.
I ara Gea...
Ens ha costat, és una de les millors artistes de l’escena actual. Volem oferir-li, tant a ella com als assistents, una producció diferent a tot allò que puguin haver-se trobat.
Heu tingut suport?
El comú de la Massana ens ha deixat l’espai i ho organitzem amb Reaktor Grup, però el suport a l’escena tecno és petit. Ens és igual, nosaltres fem la nostra feina, que és generar una bona vibració amb el públic i un oci diferent. Si algú ha d’apostar per un projecte, és un mateix.
El tecno està de moda?
Notem que cada cop aplega més gent. Abans venien perfils més concrets, ara som més, tot i que sabem que hi ha joves que venen a les festes per fer-se la fotografia, però notem que, veritablement, els joves tornen a apostar per la música tecno.
A què ho atribueix?
Tot té un començament i un final i, en la música actual, tots els sons de les cançons estan fets a partir de moduladors, i el vessant electrònic està present en gairebé tots els gèneres. Potser, també, el públic s’ha cansat del postureig del reggaeton. Això no significa que, ara, aquest postureig no vingui a la música tecno.
Hi haurà tercera edició?
Sí. Hi haurà un tercer espectacle, però l’organitzarem després de la temporada d’hivern i dirigit al públic d’Andorra.