Storm Carroll, Fundador Authentic Haka
Storm Carroll: “No interpretem la haka, la portem dins”
És de Nova Zelanda, té 42 anys i és entrenador de la Haka Rugby Global que aquesta setmana se celebra a Andorra. Ens explica que la haka és una expressió maori que es feia abans de la batalla per unir la tribu i que avui dia conserva intacte l’esperit de germanor.
Hem vist els nostres joves cantar la haka, però què és?
Una expressió viva de la identitat maori que ens parla de genealogia, història i emoció, tot a la vegada!
S’interpretava abans de les batalles.
L’objectiu no era tant la intimidació, com unir la tribu, declarant qui eren i d’on venien.
On radica la importància?
És la nostra identitat. Ens connecta amb qui són. Venim dels maoris, i a través de la haka recordem tot el que hem passat. No interpretem, ho portem dins i en traspassar-ho assegurem que la nostra història, valors i veu continuen a través de les generacions.
Avui dia també?
El seu mana (poder espiritual) continua viu, és una forma d’honrar les persones, celebrar, donar la benvinguda i romandre units. És orgull, protesta, respecte i comunitat.
Com es pot ensenyar tot això?
A Aotearoa (Nova Zelanda) creixes amb la haka. L’aprens dels pares, dels amics, a l’escola. Forma part del dia a dia, com una cosa que vius, no que simplement practiques.
I a Europa?
Aquí, abans de fer un sol moviment, expliquem als infants el significat i el fet que la haka que els ensenyarem ha estat creada específicament per a ells. D’aquesta manera poden sentir una connexió amb tots els infants que han anat als nostres campus. Quan entenen això, tot és més fàcil. En acabar no només estan actuant, sinó que interpreten la seva pròpia història.
Un aprenentatge que va més enllà del campus.
En pocs dies veiem com creix la seva seguretat. Utilitzen la seva pròpia veu i expressen les emocions sense por. I encara més, la haka els ensenya identitat i pertinença. Siguin on siguin, aprenen que estan connectats a quelcom més gran que els dona força. Una mentalitat d’orgull, respecte, unitat i valor que roman amb ells molt temps després que finalitzi l’actuació.
L’exhibició és només una part del Haka Rugby Global.
L’objectiu és crear una whanau (família), un cor, una haka. Des dels tamariki (nens) fins als futurs líders.
Actitud més que tècnica?
L’actitud ho és tot i com a entrenadors hem de donar exemple fins i tot en petits gestos com saludar.
El més difícil?
La barrera lingüística. Tot i així el respecte, l’esforç i els valors fonamentals del rugbi són lliçons que tothom pot entendre més enllà de l’idioma que parli.