Marta Roquett i Dímelo Tatan, cantants i compositors
Marta Roquett i Dímelo Tatan: “Tenim al cap noves cançons i un projecte més ampli”
La intèrpret andorrana i l’artista xilè col·laboren per primer cop en el tema ‘Kilómetros’, que es publicarà l’1 de març. El ‘preview’ de la cançó a Instagram va acumular 50.000 visualitzacions en dos dies. També hi ha un videoclip a la vista.
Com neix aquesta col·laboració artística?
Dímelo Tatan: Ens vam conèixer el 2023 a través de les xarxes socials. Després vaig marxar un temps a Xile i no va ser fins que vaig tornar que vam reprendre el contacte. Jo tenia nou material i va ser aquí quan realment va començar a prendre forma Kilómetros.
Martha, com va rebre la proposta?
Martha Roquett: Em va agradar molt perquè, tot i que jo vinc del pop-rock, sempre m’ha interessat explorar altres estils, com en aquest cas la música urbana de caire romàntic. I hi ha molt bona feina darrere d’aquesta cançó.
Els va costar adaptar-se a un estil diferent?
M. R.: No, va ser força natural. Sempre he escoltat música molt variada i això ajuda molt. Crec que la meva veu s’adapta bé a diferents registres i no em va costar entrar en aquest univers, que tampoc m’era desconegut.
D. T.: Quan dos estils diferents es troben, l’etiqueta musical és el menys rellevant. L’important és el que passa a l’estudi.
El tema va evolucionar durant la gravació?
D. T.: Sí, perquè treballàvem constantment aportant idees, discutint melodies, canvis de lletra o d’estructura. Jo portava una idea inicial des de Xile, però en posar-la en comú va evolucionar molt. I el resultat definitiu és molt millor que el punt de partida.
Què significa aquest projecte per a vostès?
D. T.: Per a mi és molt especial perquè és la primera vegada que aparec com a cantant, ja que fins ara sempre havia fet bàsicament de productor.
M. R.: És una oportunitat de sortir de la zona de confort i sumar noves sonoritats al meu recorregut musical, sense perdre l’essència.
Tenen intenció de continuar treballant junts més enllà d’aquest tema?
D. T.: Sí, la idea és clarament la de continuar. Tenim al cap noves cançons i un projecte musical més ampli.
La música urbana, i especialment el reggaeton, s’acostuma a fer en castellà. Es plantegen escriure cançons en català?
D. T.: Totalment. Fa deu anys que visc a Andorra i, tot i que no parlo el català al cent per cent, m’agradaria molt cantar-hi. Crec que és important, ja que la música urbana en català té molt recorregut. Estic obert a fer-ho i a deixar-me ajudar si cal.
M. R.: Jo ja he publicat diversos temes en català i n’estic escrivint de nous. La idea és combinar català i castellà, i fer una barreja natural entre estils i llengües.