Gerard Carnicé, Creador musical amb IA
Gerard Carnicé: “La creativitat implica aportar i transmetre un punt d’emoció”
És de Sant Julià i té 52 anys. Volia recuperar la creativitat que havia perdut en els darrers anys i la IA li va descobrir un món de possibilitats. Al desembre va sorprendre tothom amb un EP de cançons catalanes plenes de referències al país.
A les plataformes el trobem com a GERai.
És el nom de la proposta musical que estic fent. Un projecte en què la creativitat humana utilitza eines de la intel·ligència artificial (IA) per expressar musicalment i visualment.
Com ho fa?
Creo veu i música amb IA, però ho controlo tot. No és només prémer un botó i ja està. Componc les lletres, busco un equilibri, fins que no trobo l’emoció que donen el tempo, els instruments, els solos, etc., no ho dono per bo. És un procés de prova i error, cada cançó té unes 50 o 60 versions. Hi ha moltes hores al darrere.
Què el fa triar la IA?
Volia recuperar la creativitat que havia deixat aparcada feia uns anys. Vaig escriure Entre el port i la tempesta i vaig provar de fer quelcom amb la guitarra, però no tinc prou coneixement musical, ni el talent dels artistes. En paral·lel, vaig descobrir el programari de la IA i la curiositat m’hi va anar portant.
Fins i tot ha fet un videoclip!
Cada escena ha estat un repte! No és evident fer-li entendre a la IA el que vols. Cal paciència i perseverança.
I els personatges que surten?
El noi no soc jo, però té algunes de les meves faccions. La noia és inventada, l’ha creat la IA! I després, he posat molts dels paisatges d’Andorra, surt el Casamanya, per exemple!
De fet, les cançons són plenes de referències al país.
Volia que fossin nostres i en català! Un repte en fonètica!
Què vol dir?
La IA no porta gaire bé el català, per exemple pronuncia la r final en els infinitius. Vaig haver de corregir moltes paraules.
I tot això per parlar de...
Hi ha un fil narratiu. La primera cançó és el detonant, un desamor, i a les altres tracto les diferents emocions que vas passant, de resiliència, el trencament, fins a la darrera que és més romàntica.
S’imagina un directe?
Pell de gallina! M’encantaria que una banda interpretés aquest treball, però ara estic centrat a compondre.
El seu és un procés creatiu?
Pots dir-li a la IA que creï automàticament, que ho faci tot, però no estaràs transmetent res. La creativitat implica aportar aquest punt d’emoció, i per arribar-hi has de buscar i controlar molts paràmetres. La IA és més aviat un canvi en la manera de crear, com ho van ser en el seu dia els sintetitzadors.
Són autèntiques les cançons?
La gent m’envia missatges dient que s’ha emocionat. Això vol dir que la cançó li ha arribat!