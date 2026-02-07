Marc Font, Pilot de motos
Marc Font: “Hem de ser conscients que els Ice Gladiators són un tresor”
Després d’un any d’absència, els Ice Gladiators tornen avui al circuit del Pas amb un format de només quatre curses puntuables. Campió el 2023, Marc Font descriu la sensació de pilotar sobre gel i la responsabilitat de mantenir viu un campionat únic.
Un any després torna l’espectacle sobre gel.
És un campionat que estimem molt a Andorra i la sensació de conduir sobre gel és brutal. No es pot fer a qualsevol circuit, així que, si només podem fer-lo aquí, benvingut sigui. A més, la rivalitat sana i el nivell alt fan que els nervis estiguin a flor de pell.
Què fa que aquesta prova sigui única?
El gel i les motos són un món poc conegut. Hi ha activitats sobre gel, però no al nivell de competició que fem nosaltres. Derrapar amb una moto és una descàrrega d’adrenalina impressionant, molt més intensa que amb un cotxe.
Quins són els reptes tècnics al gel comparats amb el ‘hard enduro’?
La posició és completament diferent. Vas molt endavant, has de ficar el cap a dins i prémer sobre els estreps. El tacte amb la moto canvia i cal adaptar-se al gel o a la neu que trobem cada moment.
Com es va aconseguir que es recuperés els Ice Gladiators?
Tot ha estat gràcies a la Natàlia [Gallego], presidenta de la federació. Ha fet possible que tinguem inscripcions assequibles i que el campionat es pugui celebrar tot i els costos elevats. Nosaltres, els pilots, hi hem posat pressió i col·laboració, però el mèrit és seu.
El format serà exigent, amb només quatre proves puntuables.
L’estratègia és clara per a tothom: als cronos buscar un bon temps i a les carreres no caure. Amb tan poques proves, una caiguda és molt cara i caldrà ser conservador, molt regular i treure el màxim de cada cursa.
Arriba després d’una temporada sòlida al Campionat d’Espanya de ‘hard enduro’.
No he pogut preparar-me gaire específicament per als Ice Gladiators, sincerament. La moto la vaig acabar de preparar fa pocs dies i no l’he pogut provar gaire, però espero recuperar el feeling, començar la pretemporada i donar-ho tot.
Tot i no estar completament rodat, se sent capaç de competir amb els millors?
Sí, sens dubte. Els que ens presentem a aquesta mena de curses ja li asseguro que no hi anem a passejar i tots volem guanyar. Aquest any arribo una mica just, però el meu objectiu és, sempre, fer-ho el millor possible i lluitar per la victòria.
I mirant més enllà, què cal perquè la prova no desaparegui del calendari?
Els pilots hem de ser conscients que tenim un tresor i cuidar-lo. Cal demostrar passió i esforç, gaudir mentre es pugui fer i aprofitar el suport de federació, entitats i Govern. Tot depèn de la voluntat dels pilots.