Matías D'Angeli: “Sento que he complert els meus objectius com a DJ”
D’Angeli ha estat un dels noms escollits per punxar a l’Snowrow i a l’Hibernation d’enguany, dos somnis complerts per l’artista argentí, que porta més de sis anys fent-se un nom als escenaris de l’escena musical del Principat.
Com va començar l’afició per la música?
Va començar cap als 14, quan penjava les sessions a internet. Als 17 anys, en acabar l’escola, vaig estudiar DJ i va ser llavors quan vaig començar a punxar en festes.
Com van ser aquells inicis?
Difícils, perquè vinc d’un poble on pràcticament no s’escolta música electrònica. Per això vaig decidir muntar la meva pròpia festa. La vaig començar amb vint o vint-i-un anys, perquè no teníem cap lloc on punxar i, a poc a poc, vam créixer fins que a l’última edició a l’Argentina hi van venir 400 persones.
Com definiries el teu estil?
Pel que fa als gustos personals, m’agrada l’electrònica, el house i el techno. Però aquí he après a punxar absolutament de tot.
Després et mudes a Andorra. Com van ser els teus inicis aquí?
Van ser difícils, però tot va anar molt de pressa. Sempre estaré agraït a aquest país. Vaig començar punxant en un restaurant de sushi... Un punt d’inflexió va ser quan em van agafar com a resident a l’Abarset.
Com prepares les sessions?
Jo sempre dic que no s’ha de preparar la sessió, sinó preparar-se un mateix. No saps mai si el local estarà buit o ple, quin tipus de públic hi haurà o d’on serà la gent. Has de saber quin és el teu rotllo i el del lloc, però després ser flexible. La improvisació és clau.
Andorra és un bon país per a DJ?
Sí, però t’ho has de treballar. És un país petit i el boca-orella pesa molt. Si fas bé la feina, arriben els fruits. Aquest any m’han trucat per punxar a Hibernation i a elrow, que per a mi són somnis complerts.
Com vas reaccionar quan et van confirmar elrow?
Encara no m’ho crec. Fa pocs dies que m’ho van dir i és una festa amb la qual somiava des que vaig començar. Em sento molt agraït i orgullós. Sento que he complert els meus objectius com a DJ.
Ja estàs pensant com serà aquella sessió?
Sí, més o menys sé quin estil encaixa. elrow és més tech house i música festiva; Hibernation tira més cap a un so fosc i techno. Però dependrà molt de l’horari i l’escenari.
T’ho esperaves?
La d’Hibernation potser una mica, perquè hi tenia més contacte. Però la d’elrow, gens. Ni tan sols sabia si em coneixien.
Projectes imminents?
A l’abril torno a l’Argentina i vull recuperar La Random a lo gran.