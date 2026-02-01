Ona Perelegre, Piragüista
Ona Perelegre: “Arribar als Jocs és el somni de qualsevol esportista”
16 anys. És una de les joves promeses del món de la canoa i caiac del país, i es troba tot just acabant la pretemporada abans d’iniciar les competicions. Va estrenar-se en un campus, i destaca la figura de Mònica Doria com a referent.
Són en plena pretemporada, com està anant?
Bé, estic contenta, i ja pensant en la primera competició la setmana que ve amb la Copa Catalana.
On han posat més esforços?
Sobretot en el fet de millorar bastant la resistència, i també a augmentar la força.
I on veu més marge de millora?
Sobretot en la resistència, que és del més important.
Cap, tècnica o físic, què és més important?
El físic és sempre molt necessari i tenir el cap fred també és molt important perquè, si no, després a les competicions no surten les coses bé.
Satisfeta de com ha anat la pretemporada?
Sí, la veritat és que sí, estic contenta de com han anat els entrenaments i la millora que estic ja notant.
Quins objectius té per aquesta temporada?
La intenció és entrar al Top-5 a nivell júnior a Espanya, i si ho assolim, anirem a l’Europeu i al Mundial de la nostra categoria.
Ja ha competit internacionalment pel país, què significa?
Doncs és un orgull, i també molts nervis. També és veritat que cada cop els estic millorant i això m’està ajudant també que les baixades acabin sent millors.
Tenir a algú com Mònica Doria com a referent què significa?
Doncs ella m’inspira moltíssim. Veig la seva manera d’entrenar i competir, i penso que vull assemblar-me a ella.
Al Nadal van compartir unes jornades d’entrenaments.
La veia allà i pensava, ara m’he d’esforçar encara més per intentar comprarar-me a ella de la millor manera possible, malgrat ser conscient de la diferència.
Com va començar amb el piragüisme?
Feien un casal aquí a la Seu d’Urgell i unes amigues em van convèncer per apuntar-m’hi, i fins ara, aquí segueixo al club.
Què és el millor d’aquest esport?
Sobretot els viatges, que et mous moltíssim i coneixes gent i canals nous.
I el pitjor?
Sobretot entrenar a l’hivern.
Canoa, caiac o cross?
És complicat, però potser em quedo amb la canoa i el cross.
Un somni?
Crec que arribar als Jocs Olímpics és el somni de qualsevol esportista i també el meu, però si no hi arribo, estar a la part alta a nivell mundial.