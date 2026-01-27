Myriam Seco, Arqueòloga
Myriam Seco: “L’antic Egipte no para de donar sorpreses”
Directora de l’excavació del jaciment del faraó Tutmosis III a Egipte, avui a les 19 h al comú d’Escaldes oferirà una conferència per revelar aspectes de la vida quotidiana d’aquesta cultura, dins el marc de l’exposició ‘Del néixer al renéixer’, del CAEE.
Encara queda molt per aprendre dels antics egipcis?
L’antic Egipte no para de donar sorpreses. És una civilització que va perdurar en el temps. El patrimoni i potencial arqueològic és immens.
Digui’m una dada sorprenent.
La modernitat de conceptes. Si es fixa en l’aixovar funerari de Tutankamon, els mobles, les gerres d’alabastre, les joies, tenen un disseny actual. També destaca el perfeccionament d’algunes professions.
Per exemple?
Tallar la pedra, moure blocs de moltes tones, la perfecció dels gravats, l’excavació de tombes en muntanyes. El coneixement dels materials continua sorprenent avui dia.
Què revelarà a la xerrada?
Parlaré de Tebes, de la vida quotidiana i del projecte que tinc des del 2008, el temple funerari de Tutmosis III.
Un projecte excepcional?
En un mateix espai hi ha un marc cronològic de 1.500 anys i ens ha permès conèixer enterraments de gent humil i de gent de l’alta societat. Gens habitual.
Atorga una visió global?
Veiem que la mitjana de vida era d’uns 30 anys i que la gent humil tenia una vida dura. Són cossos amb problemes de vèrtebres, senyal que treballaven al camp i carregaven molt de pes.
Quines troballes li han cridat l’atenció?
Tot i ser humils, volen emportar-se el que tenen al més enllà. Hem trobat tombes intactes, perquè en ser gent humil no els robaven. En una d’elles vam descobrir una dona que es va enterrar amb el seu mirall, que és quelcom bonic i especial.
S’esperava trobar tot això 18 anys enrere?
Fa 30 anys que treballo a Egipte, i volia excavar aquest temple tot i estar en ruïnes, perquè els darrers treballs s’havien fet als anys trenta. Estava convençuda que trobaríem informació.
La dificultat més gran?
El finançament. Emilio Botín va ser un bon patrocinador durant 10 anys. Ara tenim Arabian Cement, empresa meitat espanyola meitat egípcia, i els de l’American Recearch Center.
I el clima polític?
Influeix!, però mai hem cancel·lat missions. En fer campanyes de tres mesos i treballar a la tardor, no ens va agafar el problema del gener del 2011 amb la revolució de la Primavera Àrab, per exemple. Fins i tot amb la covid vam poder avançar.
Quan s’enamora d’Egipte?
Als sis anys era com una intuïció. Després la passió es multiplica. He treballat amb americans, francesos, alemanys, en terra i mar. Tota una vida!