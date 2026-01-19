Nerea San Félix Palencia, Comunicadora i influencer
Nerea San Félix Palencia: “Si no donem visibilitat a la llengua, algú l’esborrarà”
Periodista i creadora de contingut valenciana. Treballa actualment a l’APM? de TV3 i ha estat una de les convidades de l’Eixivern, la campanya andorrana per defensar l’ús del català a les xarxes que es farà el 21 de febrer a l’Unsquare.
Com va començar en el món de la comunicació?
Des de ben petita tenia clar que volia treballar a la televisió. Jugava amb un micròfon i feia veure que presentava programes. Quan va arribar el moment d’escollir carrera no vaig dubtar gens.
Va tenir clar el camí des del principi?
Clar no, però sí que tenia clar que m’hi volia dedicar. Des del primer moment vaig buscar pràctiques, vaig presentar actes de poble, qualsevol cosa que em permetés aprendre. He treballat moltíssim.
Quin ha estat el gran punt d’inflexió de la seva carrera?
Entrar a À Punt quan es va reobrir la televisió pública valenciana. Tenia 25 anys i una secció diària en directe. Va ser molt emocionant, fins i tot vaig plorar en directe el primer dia.
I després va arribar TV3.
Sí, quan em van trucar per treballar a l’APM?, va ser un somni. Sempre havia volgut fer entreteniment, i entrar en un programa tan conegut va marcar un abans i un després.
Com combina la televisió amb les xarxes socials?
Per a mi les xarxes són una extensió de la meva vida. M’ho prenc com una feina més, amb guió, gravació i responsabilitat. També em guanyo la vida amb les xarxes.
La llengua és un element central del seu contingut. Per què?
Perquè és la meva llengua. Parlar valencià és com parlar amb la gent que estimes. Si no donem visibilitat nosaltres a la llengua, algú l’esborrarà.
I és per això que va acceptar participar en l’Eixivern d’Andorra?
Sí. Perquè crec fermament que cal donar suport a iniciatives que defensen l’ús del català en tots els àmbits, també a les xarxes socials. L’Eixivern no només posa el focus en la llengua, sinó també en la gent jove que crea contingut i que sovint no se sent prou legitimada per fer-ho en català.
Com és la relació amb els altres ponents de l’Eixivern?
Encara no hem coincidit gaire, però em fa molta il·lusió. Són perfils molt diferents i això és el que ho farà interessant. Amb Wizproblema ja he coincidit gravant un reportatge per a l’APM?, vaig riure molt amb ell, i la Laura la segueixo des de fa temps perquè m’encanten les seves receptes. Crec que cadascú aportarà una visió diferent i que serà molt divertit.
I quins projectes té ara mateix?
Continuo a l’APM? i estic pendent de l’estrena d’un concurs a 2CAT que es diu Fes-me viral, amb avis, àvies i nets. És molt entranyable.