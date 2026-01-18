Carme Valén, voluntària de l'Escudella de Sant Antoni d'Encamp
Carme Valén: “És molt gratificant formar part d’aquesta tradició”
Té 74 anys i és veïna del Pas de la Casa. Des de fa uns anys ajuda en la preparació de l’Escudella de Sant Antoni a la localitat fronterera, i des de l’any passat també participa en la d’Encamp. La plaça de Sant Miquel torna a acollir avui la cita, a partir de la 1 del migdia.
Com va començar a participar en l’Escudella de Sant Antoni?
Des de sempre m’ha agradat participar en les activitats que es fan al poble. Quan vaig tenir més temps lliure després de jubilar-me, em vaig animar a col·laborar amb l’Escudella. Primer al Pas de la Casa, on visc, i des de l’any passat, també a Encamp.
Per què va decidir anar també a Encamp?
Hi tinc molts amics i els meus fills també hi viuen. A més, m’agrada estar amb gent i m’ho passo molt bé. L’any passat vaig ajudar-hi i l’experiència va ser molt positiva. Així que avui hi tornaré a ser, perquè és molt gratificant formar part d’aquesta tradició.
En què consisteix la tasca dels voluntaris?
Fem una mica de tot, allà on cal ajudar. És cert que a Encamp i al Pas no hi ha una confraria com a d’altres parròquies, i el comú té el seu propi personal. Però nosaltres col·laborem sobretot a parar taules i a preparar les racions.
Com és aquest procés?
Quan la carn ja està cuita, la traiem, la tallem i la preparem en diferents tàpers. Hi ha algunes parts, com els embotits, que es deixen per al final perquè, quan són massa calents, costen més de tallar. Un cop tot està a punt, preparem les diferents racions.
A quina hora comença tot?
Els escudellaires comencen a organitzar-ho tot molt d’hora, cap a les tres de la matinada. És una feina lenta, ha de fer xup-xup durant hores.
Quantes racions es reparteixen aproximadament?
Al Pas de la Casa, que és més petit, preparem dues olles, que donen per a unes set-centes racions, més o menys. A Encamp en fem moltes més, perquè utilitzem no dues sinó tres olles. L’any passat vam fer més de 2.000 racions.
La tradició, per tant, continua tenint bona acollida.
Sí, molt. És molt bonic, hi ha molt bon ambient i és una activitat que fa poble. Encara que la gent estigui treballant als comerços, tothom té una estoneta per anar a buscar la seva escudella.
S’espera molta gent aquest any?
Sí, com sempre. Com que l’Escudella d’Encamp sempre s’acostuma a fer en diumenge, hi ha molta afluència.
Un cop acaba la jornada, encara queda feina?
Sí, sempre fem una mica de reunió entre nosaltres. Comentem quines coses han anat bé i quines es poden millorar de cara a la següent edició. Cada any intentem apujar una mica el llistó.