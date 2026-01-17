Mariona González, Directora Team Labs Barcelona
Mariona González: “El mercat és qui valida els projectes dels nostres alumnes”
Té 50 anys, és de Barcelona i advoca pel Learn by Doing. Dilluns i dimarts a les 19.30 h al Roc Blanc parlarà de LEINN, un grau universitari en què els alumnes constitueixen una empresa des del primer dia.
Innovar i emprendre viatjant pel món. Sona ideal.
Darrere aquesta crida hi ha un grau universitari oficial de lideratge, emprenedoria i innovació, LEINN, que va néixer fa més de 30 anys a Finlàndia.
Què el distingeix?
Els alumnes constitueixen empreses reals des del primer dia que són el vehicle d’aprenentatge durant els 4 anys del grau.
No hi ha assignatures?
L’empresa és la metodologia que fem servir per aprendre, desenvolupant projectes concrets. No es posen a estudiar dret mercantil, per exemple, sinó que n’aprenen tancant contractes amb proveïdors i clients.
I viatjar?
L’emprenedoria no pot estar tancada a la ciutat en què estem. Aleshores, fem viatges de negocis, el primer any a Finlàndia, per exemple, on s’emporten els projectes que han obert, i de tornada també s’emporten models de negoci d’allà.
Quins projectes hi ha?
Des d’una agència de màrqueting digital, a una consultora d’IA, agències d’esdeveniments o una empresa de tall làser. Han de ser projectes que els apassionin. La implicació és fonamental en l’aprenentatge i comptem amb un equip de 80 mentors per assessorar-los.
Generen beneficis?
És necessari. Significa que aportes valor al client. Tothom parla del Learning by Doing; nosaltres anem una passa més enllà fent Learning by Billing. El mercat és qui valida els projectes.
Què passa amb les empreses generades?
Es tanquen al 4t any i és quan han de decidir si trien un camí d’emprenedoria. El 35% continua amb projectes que han nascut dins del grau. D’aquí neixen projectes com Gloop, de culleretes comestibles, o els texans One Dilemma, d’unes alumnes que van finalitzar fa un any i ara facturen 1 milió d’euros.
1 milió!
No parlem de xiringuitos!
Estan ancorats els graus universitaris?
La majoria se centra a dotar coneixement, però en el món en què vivim, l’accés als continguts és senzill, el repte és tenir un esperit crític.
Venia del tercer sector.
Vaig començar la direcció de Team Labs després d’assistir a les portes obertes per la meva filla. El meu propòsit és que els projectes s’alineïn amb la generació d’un impacte social i mediambiental positiu.
Accepten aquest discurs?
És l’esperança, i el que veig són 200 joves amb ganes de fer les coses diferents.