Patrick Klaousen, Doctor en Dret Públic
Patrick Klaousen: “Un referèndum no és un plebiscit”
Ensenya dret a la universitat de Rennes 1, després d’haver treballat al Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees. Dimecres a les 19.30 a la sala d’actes del comú d’Escaldes oferirà una conferència sobre Andorra i la UE.
Enguany es preveu el referèndum de l’acord d’associació.
Han passat 15 anys des que el govern andorrà va contactar per primera vegada amb la Comissió Europea. Per tant, val la pena recordar les diverses fases del procés que va conduir a la conclusió de les negociacions el desembre de 2023. També parlarem dels passos pendents abans de l’adopció final de l’acord d’associació.
Quins altres temes abordarà?
Intentaré oferir una anàlisi de les característiques específiques de l’acord, així com de les dificultats i els reptes de la seva aplicació. La voluntat és informar la població en la preparació del referèndum. L’elecció resultant tindrà repercussions importants a mitjà i llarg termini sobre el model econòmic i social de les Valls d’Andorra.
Com definiria la relació entre Andorra i la Unió Europea?
És principalment asimètrica. Des del 1990, la base jurídica d’aquesta relació ha consistit en pactes sectorials que l’acord d’associació hauria de reunir en un únic instrument jurídic.
Aquest és el repte principal de l’acord d’associació?
És difícil abordar una qüestió tan complexa en un format tan limitat. En general, l’acord iniciarà un alineament normatiu de la legislació i les pràctiques andorranes amb el vast corpus de dret europeu. Això és el que, en argot europeu, s’anomena l’acquis de la Unió Europea.
Quins sectors poden beneficiar-se de l’acord?
En principi, el sector bancari hauria de tenir, a través de l’acord d’associació i les mesures de compliment que comporta, un millor accés al mercat europeu de serveis financers.
Quines són les claus de cara al referèndum?
L’important és que els andorrans estiguin informats dels detalls de l’acord d’associació. És essencial que cada membre de l’electorat prengui una decisió informada.
Creu que ho estem?
És desitjable, els reptes econòmics i socials són considerables.
Què és el que fa una bona campanya?
L’honestedat dels arguments.
Un resultat negatiu podria afectar el govern?
No conec prou bé la política andorrana, però val la pena recordar que un referèndum no és un plebiscit. L’important és votar sobre la pregunta plantejada; no prendre posició respecte a la persona que l’ha fet.
Quin missatge voldria deixar als assistents?
Que vinguin com més persones millor. És de la discussió que sorgeix la llum.