Víctor Bernat, Monitor de l’Esplai de la Massana
Víctor Bernat: “Fer ràdio t’ensenya a treballar en equip”
És l’impulsor de la Ràdio dels Somiadors, una iniciativa de l’Esplai de la Massana per descobrir el món de la ràdio als infants. El taller també vol apropar els més petits a l’actualitat de la parròquia amb entrevistes a figures vinculades al poble.
Com va néixer el projecte de la Ràdio dels Somiadors?
Vam tenir la idea de tirar endavant el projecte arran de l’èxit, l’estiu passat, de la setmana temàtica de la comunicació. L’activitat va tenir molt bona acollida entre els infants i vam pensar que hi havíem de donar continuïtat.
Quants infants participen en cada programa?
Cada programa el fa un equip de vuit infants. Els dos presentadors sempre són els mateixos, però la resta van rotant. Volem que tots tinguin l’oportunitat de participar-hi. Els presentadors no canvien perquè és un rol difícil i l’assumeixen els infants amb més capacitats comunicatives.
Quins continguts tracteu a la Ràdio dels Somiadors?
Un dels objectius principals de l’activitat, a part de potenciar les habilitats comunicatives dels infants, és apropar-los a l’actualitat de la parròquia perquè se’n sentin més partícips. Farem entrevistes a polítics locals, però també a esportistes residents i altres figures vinculades amb la Massana.
Teniu un col·laborador de luxe.
Sí! Just al davant de l’edifici del comú hi ha l’estudi de producció audiovisual i de doblatge Neela Studio. El Sergi Zamora, resident a la Massana, és un dels actors de doblatge més reputats en l’àmbit espanyol i ens dona un cop de mà. És un luxe que s’avingui a col·laborar amb nosaltres.
Fer un programa de ràdio és tot un repte.
Els infants han de fer de tot: rumiar els temes, buscar informació, pensar en possibles entrevistats, elaborar guions radiofònics, locutar, coordinar-se amb els companys... fer ràdio és una activitat molt completa.
Quin creu que és el valor afegit d’una activitat com aquesta i de la resta de propostes de lleure que organitza l’Esplai?
Potser el més important és aprendre a coordinar-se. Fer ràdio t’ensenya a treballar en equip. És una habilitat que no només treballem a la Ràdio dels Somiadors, sinó en la majoria d’activitats. També en destacaria perdre la por de parlar en públic, d’expressar-se sense vergonya, tot i que també n’hi ha alguns que no els costa gens.
On es poden escoltar els programes?
Els capítols es poden recuperar al web del comú. Els primers episodis s’han centrat en les festes nadalenques.
Els participants han crescut entre pantalles.
El taller també té aquest objectiu: sortir un moment del món de les pantalles i descobrir altres maneres d’expressar-se.