Aday Garcia, Patge reial
Aday Garcia: “Crec que hem de valorar les nostres tradicions”
Implicat en diverses activitats culturals d’Escaldes-Engordany, avui serà un més de l’equip de 500 persones que farà possible la cavalcada de la vall central. El recorregut sortirà a les sis de la tarda de la plaça Príncep Benlloch i acabarà a la plaça Coprínceps.
És la primera vegada que participa en la cavalcada de Reis?
No, hi participo des dels set anys, i en tinc 13.
Caram! No és pas un principiant. Quin paper li ha tocat aquest any?
Seré patge reial, com l’any passat. Aquest any formaré part del seguici de Gaspar, el rei ros. En total som unes deu persones. El nombre d’acompanyants varia en funció de la carrossa.
Abans de ser patge, quins personatges va representar a la cavalcada?
Vaig participar en diferents carrosses, com ara la del Bob Esponja [la cavalcada conjunta d’Andorra la Vella i Escaldes sol caracteritzar-se, entre altres coses, per la presència de carrosses inspirades en el món del cinema] i la del pubillatge d’Escaldes.
És molt jove i es podria dir que ja és tot un veterà de la cavalcada. Què l’anima a participar-hi cada any?
És bonic que els carrers de la ciutat s’omplin de gent. És divertit llançar caramels des de les carrosses. També m’agrada ajudar a transmetre la il·lusió i la màgia de la nit de Reis a tothom, sobretot als més petits. Potser això és el més important de tot.
La rua implica un equip d’unes 500 persones. Un al·licient de participar-hi també són els amics.
La veritat és que cada any s’hi apunta moltíssima gent i també n’hi ha que queden fora perquè no hi ha places per a tothom. Sí que hi participa algun amic meu, però el motiu no és aquest. La veritat és que hi vull tornar perquè sempre m’ho passo molt bé.
Li agradaria ser un dels Reis en el futur? Li ha passat la idea pel cap?
Sí, i tant! (riu).
L’experiència de participar en la cavalcada l’ha animat a provar altres activitats, com ara el teatre o la dansa?
De fet, també participo en altres activitats culturals des de fa alguns anys.
Com ara quines?
Ballo danses tradicionals del país a l’Esbart Santa Anna. També he fet algun paper en el pessebre vivent d’Escaldes i he estat hereuet en el pubillatge. M’agrada participar en la cultura popular de la parròquia.
Per què creu que és important col·laborar en la cavalcada i implicar-se en altres activitats culturals de la parròquia, com ha fet des de ben petit?
Crec que hem de valorar les nostres tradicions, també viure-les i transmetre-les als més petits. La tradició de la nit de Reis, de la cavalcada, és il·lusió, i m’agrada que tothom ho pugui viure així.