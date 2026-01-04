Gaspar, Rei d'Orient
Gaspar: “La mirada dels nens en la nit de Reis ja paga la pena”
Juntament amb els seus companys Melcior i Baltasar, recorrerà demà els carrers d’Andorra la Vella i Escaldes Engordany en una jornada d’il·lusió. La cavalcada arrencarà a les sis de la tarda a l’avinguda Príncep Benlloch, i finalitzarà a la plaça Coprínceps.
Ja ho tenen tot a punt per passar una nit màgica?
Sí, sempre ho tenim tot a punt en aquestes dates i preparats.
Com ha anat el viatge fins a Andorra?
Els viatges són complicats perquè venim de molt lluny. A més, el temps no ens ha acompanyat amb fred, vent i nevades.
I com ho porten els camells?
És cert que ells són més de secà, però també estan acostumats i contents d’arribar aquí.
La gent creu que només treballen la nit de Reis, però estan tot l’any a l’aguait.
I tant, és el gran cavall de batalla dels nens. No t’has de portar bé només un dia o una setmana, ho has de fer tot l’any. Nosaltres fem seguiment sempre perquè som màgics i veiem com es porten a casa, a l’escola i a tot arreu.
Els nens del país es porten bé?
Sí, en general sí. Sempre hi ha algun cas excepcional com a tot arreu, però no tenim queixes d’ells.
Han canviat les peticions?
Abans potser tot eren més coses manuals i de jocs, i ara són potser més pantalletes. De les nines o les pilotes hem passat que demanin molta tecnologia.
Què té d’especial la cavalcada d’Andorra?
Andorra és un país molt bonic, i quan passem per les avingudes Meritxell i Carlemany amb tota la gent, és espectacular. A més, hi ha molta il·luminació de Nadal i ho fa tot molt atractiu. A més, hi ha sempre molta gent i gaudim molt.
I què és el millor d’una nit com la d’avui?
Sobretot les cares d’il·lusió i alegria que veiem als nens, i també als no tan nens. Només la mirada dels nens en un dia així ja paga la pena.
Com porten la competència amb el Pare Noel?
Bé, tenim una bona relació. Ell passa primer a fer la seva feina amb els rens i els ajudants, però són menys gent que nosaltres.
I la relació amb els seus companys Melcior i Baltasar després de tants anys junts?
Sempre pot haver-hi alguna petita picabaralla, però ens portem molt bé perquè som un exemple.
Quin missatge vol enviar als nens?
Que gaudeixin com cada any, que siguin millors persones i més solidaris, i que s’ho passin bé en aquesta nit tan màgica.
I vostè quin desig té?
Sobretot repartir, a més de regals, solidaritat i felicitat, i també que hi hagi pau al món i que siguem tots millors persones.