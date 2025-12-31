EVE ARIZA, ARTISTA
Eve Ariza: “Cal ser molt intel·ligent per fer servir bé la IA en l’art”
Ariza esculpeix, pinta i crea amb una gran varietat de recursos que l’han portat a viatjar arreu del món gràcies al seu art. Actualment, està immersa en la restitució d’un rellotge solar de Sergi Mas, un projecte que busca condensar l’essència de tots dos artistes.
Com va començar el seu interès per l’art?
Des de petita sempre he fet coses amb les mans. No vaig anar mai a cap escola d’art ni a extraescolars, però des de molt menuda ja tenia clar que m’agradava aquest món i investigava sola.
Què defineix el seu procés creatiu?
Cada tècnica és un repte. La ceràmica, per exemple, exigeix una metodologia molt acurada: el temps no el decideixes tu, el marca el material. Tens idees, però sovint has de trobar solucions perquè el material et porta cap a un altre lloc.
La ceràmica és una tècnica molt volàtil.
Vaig començar treballant el ferro i quan vaig passar a la ceràmica, em va semblar molt més dolça, tot i que també molt més traïdora, perquè al final qui decideix és el foc. Pots haver-ho fet tot bé, però fins que no obres el forn no ho saps.
Com es definiria com a artista?
Sempre em diuen la pluri, perquè barrejo moltes coses. Els ceramistes no em consideren ceramista, els performers no em consideren performer, els pintors no em consideren pintora.
I vostè, què es considera?
Em sento més escultora, però és difícil de definir. Hi ha la idea de l’escultor sol al taller, treballant amb la matèria, i això hi és. Però també m’agrada compartir els aprenentatges, convertir-los en una experiència col·lectiva.
Quines temàtiques l’interessen més?
Fa més de vint anys que treballo amb el tema del bla com a saturació de paraules, com a excés d’informació. Cada vegada costa més distingir què és veritat i què no.
Quin paper pot jugar la IA en l’art?
Jo només em crec el que puc tocar i olorar. Sempre he estat escèptica, però ara encara més. Valoro molt el que passa en el cos i en la matèria. La IA és una eina, pot ser útil en certs casos, però també té riscos.
Li preocupa que pugui substituir artistes?
No especialment. Cadascú farà el que vulgui, però fins ara la IA no m’ha posat la pell de gallina. Potser algun dia ho farà, però l’emoció encara no hi és i cal ser molt intel·ligent per fer-la servir correctament.
En què està treballant actualment?
Estic fent la restitució d’un rellotge solar de Sergi Mas que va quedar malmès fa anys. No és una còpia, sinó una reinterpretació respectuosa del seu esperit, incorporant també una part meva.