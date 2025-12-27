Ramon Ibarz, Cap de servei d’Activitats Esportives de Sant Julià
Ramon Ibarz: “La Sant Silvestre és tota una tradició a Sant Julià i al país”
La clàssica cursa de Sant Silvestre celebra avui la 33a edició amb un nou recorregut urbà i una previsió de 700 participants. Hi haurà festa i gresca amb batucada i la participació del grup Els Senyora per animar el públic en una jornada de molt ambient familiar.
En quin moment es va adonar que la Sant Silvestre ja era tota una tradició?
Quan un esdeveniment supera les primeres edicions i, sobretot, quan veus la resposta de la gent, ja t’adones que està consolidat. I quan portes més de tres dècades, sempre amb el barret de Pare Nadal, ja no hi ha cap dubte que la Sant Silvestre és una tradició de Sant Julià i del país en general.
Enguany estreneu un nou recorregut urbà, especialment per la part alta.
Veníem d’un context, sobretot després de la Covid, en què es va reforçar la part més popular i festiva. El recorregut anterior obligava a ocupar la carretera general, amb tot el que això comporta a nivell d’horaris i mobilitat. Amb el nou traçat urbà busquem que la cursa es pugui viure des de diferents punts del poble i avançar l’horari perquè sigui més accessible.
Com creu que el viuran corredors i veïns?
Creiem que molt millor. La gent podrà veure passar els corredors des de casa seva o des del barri, amb el tradicional barret de Pare Noel, i això dona més vida al poble. A més, avançar l’horari ajuda a evitar el fred intens i facilita la participació familiar.
Precisament, el canvi d’horari és una de les grans novetats. Quin públic voleu guanyar?
Sobretot gent jove, famílies i infants. La categoria baby surt a les set i la júnior i l’absoluta a les vuit. Això permet que pares, fills i avis puguin compartir la cursa i la festa sense haver d’estar al carrer a hores molt tardanes.
En una cursa sense cronòmetre, què pesa més: l’esport o l’ambient
L’esport hi és, perquè és una cursa, però la part competitiva ja no és l’eix central. El més important és que la gent s’ho passi bé. La xocolatada amb xurros, la música en directe, les batucades i els sortejos ajuden a convertir tota la jornada en una festa molt completa.
També heu ampliat el nombre de lots fins a 700. És un senyal de creixement?
Sí. Vist l’èxit que vam tenir l’any passat, hem augmentat la previsió. Els primers 700 inscrits tindran el lot complet, però si hi ha més participació, tothom podrà córrer igualment i gaudir de la festa.
La cursa manté el vessant solidari amb Càritas. Quin valor té aquest gest?
És un valor que no hem perdut mai. Quan es va començar a cobrar una inscripció simbòlica de cinc euros, vam tenir clar que havia de tenir una destinació solidària. A més, el fet de pagar també genera compromís amb la participació.