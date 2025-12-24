Anna Maria Villas, Presidenta de Càritas Andorrana
Anna Maria Villas: “El repte és engrescar els joves a fer voluntariat”
La institució té com a objectiu ajudar i acompanyar els més desafavorits i fomentar el respecte envers l’altre per tal d’aportar valor al país i ser un motor de transformació cap a una societat més justa.
Quin balanç global fa Càritas del 2025?
Encara no tenim xifres d’usuaris, però la tendència es manté en la línia dels darrers anys. No volem caure en cap error.
Quin és el perfil majoritari que acudeix a Càritas?
Sobretot ens trobem persones soles que no tenen una xarxa de protecció o famílies monoparentals. Tot i això, Càritas està oberta a totes les situacions possibles.
Ha canviat?
També es manté. Les persones grans i els infants estan molt protegits al país perquè hi ha molta cobertura d’Afers Socials, tot i que sempre hi ha casos especials.
Quins són els programes desenvolupats el 2025?
Els d’atenció primària, d’ajudes de proves mèdiques, de sensibilització escolar, d’acompanyament al centre penitenciari i a les residències, i en matèria de cooperació internacional vull incidir en el de reforç escolar per ajudar aquells infants fora de l’entorn escolar. Volem que tots els infants i joves puguin accedir a les activitats extraescolars i aquest any és el programa que més ha crescut.
Amb quins recursos compta Càritas?
El principal suport arriba de les aportacions i donacions de particulars, empreses, entitats i escoles. El 2026 entrarem en el programa d’arrodoniment per poder millorar encara més el programa de reforç escolar.
Quines accions específiques du a terme l’entitat per Nadal?
Les famílies vulnerables no viuen només per Nadal, ho fan tot l’any. Durant les festes desenvolupem dues accions més: la campanya de recollida de joguines, on arrepleguem jocs per als petits i experiències per als joves, i també tenim la col·lecta de Nadal, que es fa a les esglésies del país. Enguany reivindiquem que tenir una vida digna no sigui una qüestió de sort.
Quants voluntaris hi col·laboren?
Som més de 100 voluntaris, comptant entre institucionals i tècnics. Puntualment, per a la campanya de joguines, comptem amb un grup d’entre 30 i 40 alumnes grans d’ESO i batxillerat que ens ajuden a embolicar i repartir regals.
Quins són els reptes del 2026?
Continuar estant presents, detectar les noves necessitats dels usuaris i engrescar els joves a fer voluntariat. Tenim el repte de sensibilitzar el jovent per implicar-lo i que gaudeixi d’ajudar els altres.
Cal més suport?
Som un país petit, però molt solidari, i entre tots ajudem i ens adaptem a les necessitats.