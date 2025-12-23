Montse Gutiérrez, Presidenta Andorra Health Destination
Montse Gutiérrez: “El turisme de salut creix i tenim ingredients per destacar”
Vull passar un cap de setmana saludable a Andorra.
Li recomanaria una estada en un hotel on garantim la qualitat, combinat amb el gaudi d’aigües termals i un bany de bosc.
Tot això és turisme de salut i benestar?
Està creixent moltíssim. Volem cuidar-nos més i pensar en els beneficis per a la salut.
Quines condicions requereix?
Qualitat. Ja sigui persones que busquen fer turisme mèdic per un problema de salut o de tipus preventiu, com fan els esportistes; ja sigui dins la branca del benestar que busca relaxar-se i desconnectar davant l’estrès.
I Andorra, com se situa?
És un turisme prometedor per al país perquè tenim tots els ingredients, professionals qualificats, un entorn natural envejable i una oferta completa.
Però...
No se’ns coneix suficientment.
D’aquí l’Andorra Health Destination?
Es va crear el 2021, impulsada per Andorra Business, en veure que el país té una gran oferta en salut i benestar i que al mercat hi ha aquesta necessitat. Vam començar sent 12 socis i ara en som 23.
Ha estat al capdavant des del principi.
La meva vocació sempre ha estat el món del turisme, ara posant l’accent en el benestar. Fa nou anys que visc a Andorra i m’agradaria ajudar a demostrar tot el potencial que té.
No és difícil coordinar tants socis?
La dificultat ve per la diversitat. Has de pensar a fer promocions que puguin adaptar-se tant en un hotel de 5 estrelles, com en un centre quiropràctic de tres persones, per exemple.
Quines tendències ha detectat en els darrers anys?
En benestar hi ha més demanda de tractaments estètics, i en temes mèdics, es porta l’epigenètica, o el tractament de l’artrosi amb cèl·lules mare. Aquest darrer té molt d’èxit sobretot entre esportistes que han patit alguna lesió.
Funciona?
Molt. I a més no es necessita recuperació, per tant, es pot fer en un cap de setmana.
I ara que ve Nadal?
Ens demanen molts programes per millorar el son, i serveis de nutrició, aprendre a menjar bé i combinar-ho amb activitat.
L’esquí segueix sent l’estrella?
Per descomptat!, però es tracta de diversificar. Tenim turisme de neu, de compres i també de salut i benestar. Entre tots hem d’omplir Andorra tots els mesos de l’any, oi?