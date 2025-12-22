Emma Jiménez, Cap de Turisme i Dinamització Comercial del Comú de la Massana
Emma Jiménez: “La gràcia de l’Estelàrium és que no és un mercat de Nadal”
El Nadal arriba a la Massana carregat d’activitats.
Sí! L’esdeveniment central d’aquestes festes serà l’Estelàrium, que manté la ubicació de la passada edició, la plaça de l’Església, en ple centre històric. Abans s’havia fet a les Fontetes. L’espai obrirà del 26 al 30 de desembre de dos quarts de cinc de la tarda a dos quarts de nou del vespre.
Quines són les propostes més destacades del programa?
Hi haurà atraccions, actuacions en directe i tallers creatius per als més petits. S’hi podran fer activitats com la cal·ligrafia, la decoració nadalenca, el maquillatge creatiu o la creació de postals fetes a mà. Com en passades edicions, hi haurà el rocòdrom estel·lar, el bosc urbà encantat i els cavallets màgics.
Quines són les novetats principals de l’edició d’enguany?
La nòria i els jocs de fusta gegants, que estem convençuts que agradaran molt i aportaran un toc especial a l’espai.
Què diferencia l’Estelàrium de la resta de l’oferta nadalenca dels comuns?
La gràcia de l’Estelàrium és que no és un mercat de Nadal. En altres parròquies ja hi ha mercats de Nadal consolidats, i justament per això fa uns anys vam decidir reinventar-nos i fer una proposta única al país, adreçada al públic infantil perquè en puguin gaudir tant les famílies del país com les turistes. Volem donar tot el protagonisme als nens i nenes.
Com es podrà accedir a l’Estelàrium?
Amb la polsera estel·lar, que té un preu de tres euros, els infants majors de quatre anys podran accedir de manera il·limitada a totes les atraccions. Els menors de quatre anys no han de pagar entrada. També pot adquirir-se el passi fent una compra de com a mínim 20 euros en comerços de la parròquia. La polsera podrà comprar-se a l’Estelàrium o a l’oficina de turisme. Creiem que amb la polsera, d’un preu simbòlic, els infants s’enduran a casa un bon record de les atraccions i les activitats.
El programa nadalenc no s’acaba aquí, oi?
No! Hem programat moltes més activitats. El 24 de desembre la Mola de Cal Quico, un edifici del 1785 situat al centre històric de la Massana recentment adquirit pel comú, es transformarà en la caseta del Pare Noel. L’accés a l’espai es farà per un camí decorat amb llums que travessarà el nucli antic. Una altra novetat d’aquest any serà la baixada amb llumetes per pistes al sector de Pal. Aquesta activitat tindrà lloc el 4 de gener a la tarda i està adreçada al públic infantil. I cal no oblidar, finalment, l’arribada dels Reis d’Orient.