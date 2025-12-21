Juli Peña i Pere Baró, Fundador i cap de colla dels castellers d'Andorra
Juli Peña i Pere Baró: “Fer castells és l’excusa per trobar-nos”
Com vau entrar al món casteller?
JULI: A Catalunya havia fundat dues penyes, i quan vaig arribar a Andorra, amb la col·laboració d’una altra persona, vam fundar la colla.
PERE: Porto una mica més de nou anys a la colla i mai havia fet castells, vaig arribar gràcies a una amiga de la universitat que en feia.
Quines fites han marcat la història de la colla?
J: El bateig de la colla, aquella primera actuació, l’abril del 2015, o quan, el 2017, ens van nominar com a millor colla castellera de sis.
P: Afegiria la primera diada postcovid, quan vam poder tornar a fer un castell de sis.
El món casteller també té un rerefons social.
J: Som una colla petita perquè Andorra no és tradicionalment castellera. Hem aconseguit enganxar la gent pel factor social. Hem arribat a aconseguir feina per a persones que ho necessitaven.
P: Fer castells és l’excusa per trobar-nos, i si no hi hagués aquest caliu, no sortirien.
Quina és la radiografia actual de la colla?
J: Al principi vam tenir molt èxit i quan anàvem a consolidar la colla, va arribar la pandèmia i vam haver de parar. A la tornada vam ser 15 persones al primer assaig. Va ser com refundar la colla, i ara estem en un moment dolç.
P: Ara estem collint els fruits d’haver picat pedra i estem recuperant castells d’abans de la pandèmia
Quins?
P: La torre, el 5 de 6, i aquesta darrera diada vam descarregar el 7 de 6, un castell que necessita molta pinya, i hem aconseguit sortir de les tres estructures típiques.
Quin és el clímax quan fas un castell?
J: L’enxaneta pot aixecar la mà, però si després el castell cau, et quedes amb la mel als llavis. El moment màxim de celebració és quan només falten per descarregar les darreres parts.
P: Hi coincideixo. La descàrrega és el moment més important, quan tothom prem i treu les darreres forces.
I el moment crític?
P: Quan l’enxaneta està a punt de coronar, no hi ha marxa enrere, i amb la plaça tremolant intento transmetre tranquil·litat.
Quins són els objectius a curt o mitjà termini?
P: Mantenir el bon ambient i els castells de torre, i crec que és assolible. M’agradaria recuperar el 3 de 6.
J: Consolidar un bon nombre d’assistents. Som de les 7 parròquies del país.