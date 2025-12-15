Alejandro Molero, Responsable de l’àrea tecnològica de Dualimind
Alejandro Molero: “Les empreses estan saturades de desinformació sobre la IA”
Alejandro Molero és graduat en Física i Matemàtiques i cofundador de Dualimind, on exerceix com a consultor tecnològic impulsant solucions tecnològiques estratègiques per a la transformació empresarial.
Com va nàixer el vostre projecte?
Venim de la start-up Purple Line, guardonada com a empresa innovadora del país. En acabar aquell projecte, vam crear Dualimind per oferir consultoria tecnològica i estratègica en IA a empreses que volen transformar-se.
Quins reptes tenen avui les empreses davant la IA?
Hi ha saturació d’eines i desinformació, i moltes empreses implementen IA sense entendre’n les limitacions. L’adopció real exigeix criteri, temps i realisme: no és una vareta màgica.
Com treballeu per resoldre els problemes dels clients?
Fem una anàlisi profunda de processos, persones i objectius. Després dissenyem una solució a mida que combina tecnologia, estratègia i talent, només quan aporta un valor real.
Com mesureu l’impacte d’aquestes solucions?
Fixem objectius clars d’inici, implantem els canvis i, dos o tres mesos després, revisem els resultats. Si cal, ajustem fins que la millora sigui efectiva i sostenible.
Com veieu el futur immediat de la IA?
La tecnologia avança ràpid però encara és limitada. La gran revolució arribarà quan els models realment sàpiguen raonar; pot ser d’aquí a un any o d’aquí a quinze. Encara no podem saber-ho.
La IA substituirà professions com el periodisme o la programació?
No substituirà professions, només algunes tasques concretes. Per exemple, pot redactar articles o generar codi, però necessita supervisió i contextualització. Així, professionals poden centrar-se en tasques de més valor afegit.
Què hauria de fer la societat davant aquesta transformació?
El que s’ha de fer és educar-se. Aprendre a utilitzar la IA per alliberar-se de tasques de poc valor i potenciar el pensament crític, la creativitat i les competències humanes.
Quins errors cometen més sovint les empreses quan intenten implementar IA per primera vegada?
Moltes confonen un chatbot amb una solució intel·ligent completa i esperen resultats irreals. El problema no és la tecnologia, sinó no ajustar-la al context.
Quin paper jugarà Andorra en l’ecosistema de la IA en els pròxims anys?
Creiem que el país pot ser un laboratori d’innovació àgil: és petit, flexible i amb empreses molt propenses a provar tecnologia si se’ls guia bé.