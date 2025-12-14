Borja Sanchez, Raper
Borja Sanchez: “M’inspiro molt en les problemàtiques del dia a dia”
Jordan MC porta una carrera de deu anys de rap a les espatlles, amb nombroses actuacions per tot el país fent crítica social dels temes més candents com l’habitatge o els salaris. Actualment es troba treballant en una maqueta en solitari totalment en català.
Com va començar en el món de la música?
Vaig començar a escoltar rap cap als 14 o 15 anys, i als 16 ja vam decidir formar el primer grup, que es deia Triple Efecto, aquí a Andorra. D’allà en va sortir Veloziraptors i fins avui.
Què el va atraure del rap?
Sobretot la crítica social. També el llenguatge: la manera de transformar les paraules perquè transmetin un missatge potent. Té molt a veure amb la poesia. El rap té aquesta capacitat de dir coses molt profundes d’una manera directa.
Recorda algun moment concret que li fes el clic definitiu?
Estava a l’institut, en una festa escolar, i un noi va pujar a l’escenari a rapejar un tema ja escrit, fent playback. Ho feia bé, però vaig pensar que m’hauria agradat més si ho hagués escrit ell mateix. Veure algú fer-ho en un escenari em va fer pensar que jo també podia provar-ho.
Quins temes l’inspiren més a l’hora d’escriure?
La crítica social i els moments vitals que estic vivint. Per exemple, en l’últim concert al Poblet de Nadal vaig escriure un tema sobre l’habitatge i vaig fer una petita introducció parlant de la situació actual: sous que no arriben, pisos molt cars… M’inspiro molt en les problemàtiques del dia a dia.
Com ha vist l’evolució de l’escena?
A Andorra sempre hi ha hagut rap, però érem molt pocs. Ara, com que els estils urbans s’han tornat més mainstream, hi ha més moviment. Sempre hem estat una mica underground, fora del focus, però en els últims anys el creixement és evident.
Creu que ara hi ha més suport institucional?
Sí. Hi ha col·lectius com ADBattles que estan fent una feina molt bona. A nivell institucional també es nota més suport, sobretot si es treballa en català. És cert que molts rapers prefereixen escriure en castellà perquè els resulta més còmode, però cada vegada hi ha més espais.
Com valora el panorama del freestyle?
Encara queda molt per créixer. Quan surts fora, el nivell és molt alt. Aquí també n’hi ha, però està més amagat. ADBattles ha estat clau per fer aflorar talent nou i per donar eines a gent que no sabia per on començar.
Personalment, en què està treballant ara mateix?
Estic escrivint bastant en català i la idea és treure una maqueta, probablement en solitari. Sempre he cantat en grup i ara tinc aquesta espineta de fer alguna cosa tot sol. No m’agrada posar-me dates límit, però m’agradaria que sortís aviat.