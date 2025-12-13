Claire Gulgilminotti, Professora de ioga i terapeuta d’aiurveda
Claire Gulgilminotti: “Quan ens unim podem crear un impacte real”
És francesa, té 43 anys i en fa 22 que viu a Andorra. Demà organitza ‘El gran ioga de Nadal’ a les 11 h al Centre de Congressos d’Ordino i destinarà el 100% de la recaptació a les associacions GosSOS i Laika.
Tenim una cita demà?
Celebrem El gran ioga solidari de Nadal. Serà una pràctica molt suau i accessible. Però el més important no és la pràctica.
No?
És reunir-nos, crear una energia comuna d’amor, de bondat i de respecte cap a la vida. La finalitat és donar suport a la causa animal, creant un espai on cadascú pugui aportar la seva llum.
La unió fa la força?
Quan ens unim, podem crear un impacte real, que sigui energètic o financer.
Per què aquesta causa?
Ells no tenen veu per demanar ajuda. Els animals, ja siguin gossos, gats o uns altres, representen al 100% l’amor incondicional. Estimen sense esperar res a canvi. Els és igual els defectes que puguis tenir. A ioga aprenem a estimar-nos i estimar els altres amb aquest amor. També és una manera d’ajudar i donar suport a les associacions GosSOS i Laika, que estan fent una gran tasca.
Què la porta al ioga?
Primer va ser l’aiurveda. Havia estudiat laboratori. Em fascinava la microbiologia, volia trobar medicaments que poguessin ajudar la gent, així de simple! Quan vaig conèixer aquesta disciplina tot em va encaixar!
Per què?
A l’aiurveda aprens que quan una persona té una molèstia és a causa d’un desordre global. Més enllà del símptoma que acostumem a tractar amb pastilles, busquem què és el que pot estar passant al cos en tots els àmbits, ja sigui emocional, mental o físic, i es fa un treball d’introspecció important. Em va semblar la cosa més lògica del món, es corresponia amb les meves preguntes sobre la vida!
Com definiria l’aiyurveda?
Es diu que és la ciència de la vida i la longevitat. Es tracta de ser conscients de qui som en tots els àmbits i aprendre a mantenir l’equilibri. És així com podem acabar sent iaos sans!
I després arriba el ioga.
Era alumna, però m’agradava tant, que volia compartir-ho i donar a tothom l’oportunitat de sentir el mateix, així que em vaig formar com a professora. A més, el ioga és una ciència germana de l’aiurveda.
Diria que ha trobat l’equilibri?
He trobat el meu camí per ajudar els altres. El que he estat buscant tota la vida. Treballar amb la gent i viure els seus canvis, m’omple de felicitat.
Per què venir diumenge?
La gent ve a les meves classes per recomanació mèdica i es queda perquè la comunitat és maca. Demà, a més, construirem un acte de generositat!